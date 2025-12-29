Thị trường đồ ăn nhanh Việt Nam: Combo gà rán lên ngôi, burger Mỹ thất thế

Q&Me vừa phát hành báo cáo "Xu hướng thức ăn nhanh tại Việt Nam: Những hiểu biết từ phân tích hóa đơn". Báo cáo dựa trên bộ dữ liệu khảo sát từ 400 hóa đơn thực tế, bức tranh tiêu dùng tại các chuỗi thức ăn nhanh ở hai thị trường lớn là TP.HCM và Hà Nội.

Báo cáo cho thấy những dịch chuyển đáng chú ý cả về khẩu vị, hành vi chi tiêu lẫn cấu trúc nhóm khách hàng. Thức ăn nhanh không còn đơn thuần là lựa chọn "ăn vội" mang màu sắc phương Tây, mà đang được bản địa hóa sâu sắc để phù hợp hơn với thói quen sinh hoạt và cấu trúc gia đình của người Việt.

Theo báo cáo của Q&Me về thị trường thức ăn nhanh ở Việt Nam, combo đang trở thành "xương sống" của thực đơn. Có tới 65% khách hàng lựa chọn combo thay vì gọi món lẻ. Tỷ lệ này cho thấy yếu tố "giá trị trên đồng tiền bỏ ra" (value-for-money) đang là động lực mua hàng then chốt. Việc đóng gói sẵn nhiều món trong một mức giá hợp lý giúp khách hàng dễ ra quyết định hơn, đồng thời gia tăng giá trị trên mỗi hóa đơn cho doanh nghiệp.

Trong các combo, các món từ thịt gà chiếm ưu thế tuyệt đối. Cụ thể, 85% đơn hàng combo liên quan đến gà, trong khi các combo thịt bò – vốn là biểu tượng của burger kiểu Mỹ – chỉ chiếm 8%. Con số này phản ánh rõ khẩu vị người Việt ưu tiên thịt trắng và các món gà rán, thay vì burger bò truyền thống. Đây cũng là lý do nhiều chuỗi tại Việt Nam, đặc biệt là các thương hiệu gà rán, liên tục mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm từ gà.

Đáng chú ý, cơm và mì đã vượt khỏi vai trò "món phụ". Khoảng 25% đơn hàng có sự xuất hiện của cơm hoặc mì (pasta), cao gấp hơn ba lần so với tỷ lệ khách chỉ gọi một chiếc burger đơn lẻ (8%). Điều này cho thấy nhu cầu về một bữa ăn "chắc bụng", gần gũi với bữa cơm truyền thống vẫn rất mạnh, ngay cả khi người tiêu dùng bước vào không gian thức ăn nhanh.

Về mặt vận hành và doanh thu, dữ liệu từ 400 hóa đơn cho thấy giá trị đơn hàng trung bình (AOV) đạt 144.500 đồng. Mỗi hóa đơn phục vụ trung bình 2,3 người, với 2,6 món ăn được gọi cho mỗi nhóm khách. Tính bình quân, chi tiêu trên mỗi người rơi vào khoảng 62.800 đồng, mức giá được đánh giá là cạnh tranh và phù hợp với phân khúc bữa ăn hằng ngày của cư dân đô thị.

Xét theo thời gian và địa điểm tiêu thụ, hành vi đi ăn tại các chuỗi fast-food khá cân bằng. 50% lượng khách đến vào ngày thường và 50% vào cuối tuần, cho thấy thức ăn nhanh đã trở thành lựa chọn thường nhật chứ không chỉ dành cho dịp đặc biệt. Về khung giờ, bữa tối chiếm 52%, nhỉnh hơn nhẹ so với 48% của bữa trưa. Về địa lý, khảo sát tập trung vào hai thị trường lớn nhất, với 60% mẫu tại TP.HCM và 40% tại Hà Nội.

Xếp hạng mức độ phổ biến của các nhóm món ăn tiếp tục củng cố xu hướng này. Combo dẫn đầu với 65% tỷ lệ gọi món, tiếp theo là món phụ như khoai tây chiên, salad, gà lẻ (37%), cơm/mì (25%), đồ uống (20%), tráng miệng (11%) và cuối cùng là burger đơn lẻ với chỉ 8%.

Một điểm nhấn quan trọng khác của báo cáo là vai trò của các nhóm khách đi cùng trẻ em. Trung bình mỗi nhóm khách có 2,3 người, và khoảng 33% tổng số nhóm đi ăn có trẻ em đi cùng. Điều này cho thấy các cửa hàng thức ăn nhanh đang đóng vai trò như một điểm đến quen thuộc của các gia đình có con nhỏ.

Sự hiện diện của trẻ em tác động trực tiếp và tích cực đến doanh thu. Những nhóm có trẻ em chi tiêu trung bình 189.000 đồng/hóa đơn, cao hơn đáng kể so với mức trung bình chung 144.500 đồng. Đồng thời, các nhóm này gọi 3,4 món mỗi hóa đơn, trong khi nhóm không có trẻ em chỉ gọi khoảng 2,2 món.

Về lựa chọn thực đơn, khách hàng đi cùng trẻ em ưu tiên combo để tối ưu chi phí và đảm bảo đủ các thành phần cho cả nhà. Họ cũng có xu hướng gọi món phụ và tráng miệng thường xuyên hơn nhằm đáp ứng sở thích của trẻ. Đặc biệt, với 25% đơn hàng có cơm hoặc mì, đây được xem là lựa chọn "an toàn" và "chắc bụng" mà phụ huynh ưu tiên cho con, thay vì burger đơn lẻ chỉ chiếm 8%.



