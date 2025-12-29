Thần tốc mở 300 cửa hàng/năm, Con Cưng hướng đến mục tiêu 2.000 cửa hàng

Dẫn đầu Hệ thống cửa hàng ngành Mẹ & Bé

Qua giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường bán lẻ Việt Nam bước vào chu kỳ sàng lọc khắt khe với lợi thế nghiêng về các doanh nghiệp nội địa am hiểu thị trường. Theo báo cáo của SHS Research, doanh nghiệp nội hiện chiếm tới 81% tổng số cửa hàng hiện đại - cho phép thương hiệu Việt phủ sâu đến từng khu dân cư, vốn là một rào cản với các nhà bán lẻ nước ngoài. Giai đoạn 2025 - 2030 được dự báo là "thập kỷ vàng" của thị trường bán lẻ Việt Nam với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lên tới 12,05%/năm, thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Trong bức tranh ấy, Mẹ & Bé - ngành hàng có quy mô khoảng 7 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng dao động từ 30–40% (theo Nielsen) có tiềm năng rất lớn. Số liệu từ Tổng cục Thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1,56 triệu trẻ em chào đời, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ hộ gia đình có trẻ em cao nhất Đông Nam Á.

Thần tốc mở 300 cửa hàng trong năm 2025, Con Cưng hiện dẫn đầu về số lượng cửa hàng Mẹ & Bé tại Việt Nam theo ghi nhận của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (tháng 6/2025).

Không nằm ngoài dòng chảy, Con Cưng cũng đang tận dụng tốt lợi thế quy mô và tốc độ. Với 300 cửa hàng mở mới trong năm 2025, doanh nghiệp được công nhận là Hệ thống cửa hàng Mẹ & Bé lớn nhất Việt Nam (tính tới tháng 6/2025 - theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam). Đến nay, Con Cưng đã sở hữu 1.000 cửa hàng trên toàn quốc.

Với tốc độ thuộc nhóm những chuỗi bán lẻ mở rộng nhanh nhất, Con Cưng cho thấy một nền tảng vận hành bền vững. Đặt trong bối cảnh nhiều chuỗi bán lẻ gặp khó khi tăng trưởng quy mô, điều gì cho phép doanh nghiệp phát triển nhanh mà vẫn tối ưu chi phí, trải nghiệm và hiệu quả trên toàn hệ thống?

Giải mã chiến lược giúp Con Cưng mở cửa hàng thần tốc, nâng cao lợi thế cạnh tranh và gia tăng trải nghiệm mua sắm với khách hàng

Trong bối cảnh kinh tế chậm hồi phục và áp lực lạm phát, sức mua ngành Mẹ & Bé tuy vẫn duy trì tăng trưởng, song hành vi mua sắm cũng có sự thay đổi: khách hàng so sánh kỹ hơn, cân nhắc nhiều hơn và ưu tiên giá trị sử dụng thực tế. Đứng trước bài toán từ thị trường, đồng thời hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh số và quy mô, Con Cưng phát triển một hệ sinh thái bán lẻ giá trị toàn diện, dựa trên ba trụ cột chiến lược: chất lượng sản phẩm, giá bán tốt nhất trong từng phân khúc và mô hình cửa hàng linh hoạt cho từng khu vực.

Về chất lượng sản phẩm, Con Cưng tập trung vào một mục tiêu kiên định: mang đến những sản phẩm tốt nhất cho trẻ em Việt Nam. Trao đổi tại sự kiện Tri ân khách hàng, Tổng Giám đốc Con Cưng - Ông Lưu Anh Tiến chia sẻ cuộc gặp quan trọng hơn 10 năm trước giữa Con Cưng và Friso tại tòa nhà Bitexco: "Buổi làm việc không bàn về chiến lược bán hàng, không nói về doanh số, mà chỉ xoay quanh cách đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều đạt chuẩn tốt nhất". Và kể từ đó tới giờ, Con Cưng đã là đối tác chiến lược của nhiều nhãn hàng dinh dưỡng và chăm sóc bé hàng đầu trong và ngoài nước như Nestle’, Mead Johnson, Danone, Friso, Morinaga, Nutifood, Diana Unicharm, Kimberly Clark …"

Trong quá trình hợp tác với các nhãn hàng và nhà sản xuất, Con Cưng đang áp dụng mô hình MTC (Manufacturer to Consumer) để đưa hàng hóa trực tiếp từ nhà máy đến tay người tiêu dùng, qua đó cắt giảm các khâu trung gian. Khi chi phí logistics và tồn kho được kiểm soát hiệu quả hơn, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi ích cao nhất với mức giá tốt nhất và chất lượng sản phẩm được đảm bảo..

Trong chiến lược về giá, Con Cưng tập trung vào việc đa dạng danh mục sản phẩm, mở rộng biên giá để phù hợp với từng nhóm khách hàng ở từng địa phương. Từ các mặt hàng phổ thông như tã, khăn ướt, sữa bột đến các dòng nhập khẩu, doanh nghiệp xây dựng dải giá linh hoạt cho mỗi dòng sản phẩm.

Kệ sản phẩm tã tại Con Cưng với phân khúc và mẫu mã đa dạng.

Thực tế, tại Con Cưng, một số mặt hàng thiết yếu như tã có giá chỉ từ khoảng 2.000 đến 15.000 đồng/miếng, bình sữa PPSU xuất xứ Hàn Quốc giá từ 250.000 đồng hay như giá sản phẩm sữa cũng trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Nhờ cách tiếp cận này, doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng và tăng cường được mức độ cạnh tranh theo vùng miền, theo các tập khách hàng, đặc biệt khi chuỗi đang mở rộng tới các khu vực thị trấn, huyện, xã.

Chiến lược thứ ba là linh hoạt mô hình cửa hàng theo từng địa phương. Tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng, Con Cưng phát triển mô hình Super Center, Super Store với không gian trải nghiệm rộng rãi, song song với các cửa hàng theo mô hình tiện lợi ở từng khu dân cư. Tại các khu vực tỉnh lị, thị trấn hay tuyến huyện, Con Cưng tập trung vào mô hình cửa hàng tiện lợi với các dòng sản phẩm được ưa chuộng tại địa phương và mức giá phổ thông. Ngoại trừ khác biệt về quy mô, điểm chung giữa các mô hình chính là vị trí gần khu vực đông dân cư - đáp ứng hành vi mua sắm nhanh với tần suất cao của các gia đình trẻ, vừa mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng, vừa tối ưu chi phí vận hành.

Năm 2025, mô hình Super Store của Con Cưng hiện diện trên những tuyến phố trung tâm của Hà Nội.

Mục tiêu 2.000 cửa hàng: Tham vọng vươn đến đỉnh cao mới

Trên nền tảng các chiến lược đã được triển khai và kiểm chứng, Con Cưng đặt mục tiêu đạt 2.000 cửa hàng trong vòng 3 năm tới. Không chỉ là cuộc đua quy mô, đây là cách doanh nghiệp khẳng định năng lực vận hành, hiệu quả sử dụng vốn và khả năng thấu hiểu khách hàng cũng như năng lực áp dụng một chuẩn mực chung về trải nghiệm mua sắm của khách hàng trên toàn hệ thống. Mỗi cửa hàng Con Cưng không chỉ là một điểm bán, mà là điểm chạm thương hiệu, giúp người tiêu dùng dù ở tỉnh thành nhỏ cũng dễ dàng trải nghiệm mua sắm chuẩn hóa tương tự đô thị lớn.

Đặc biệt, trong mô hình mua sắm đa kênh (omni-channel), hệ thống cửa hàng đóng vai trò "xương sống" kết nối online và offline của Con Cưng. Đây là nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp kiểm chứng sản phẩm và nhận tư vấn tại điểm bán, trước khi tiếp tục hành trình mua sắm trên nền tảng số. Hiện kênh online đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu, trong đó Ứng dụng Con Cưng đang dẫn đầu thị trường mẹ và bé với gần 5 triệu lượt tải và hơn 2 triệu người dùng mỗi tháng, góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm liền mạch, nhất quán trên toàn hệ thống.

Với từng sản phẩm, khách hàng có thể dễ dàng quét mã để xem đánh giá và thông tin chi tiết trên ứng dụng Con Cưng.

Cùng với việc tăng trưởng số lượng cửa hàng, Con Cưng cũng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, với ứng dụng tích hợp AI và hệ thống xử lý dữ liệu nhằm cá nhân hóa nhu cầu khách hàng, đồng thời phát triển năng lực quản trị tồn kho, logistics và phân tích sức bán theo từng cửa hàng và từng kênh.

Chia sẻ về mục tiêu táo bạo, CEO Con Cưng khẳng định: "Điểm cốt lõi nằm ở việc tất cả mô hình này đều vận hành trên một nền tảng thống nhất, từ hệ thống công nghệ quản trị, quy trình vận hành đến tiêu chuẩn dịch vụ. Nhờ vậy, dù khách ghé cửa hàng ở quận trung tâm hay tại một thị trấn nhỏ, họ vẫn cảm nhận một trải nghiệm đồng nhất: không gian sáng sủa, dịch vụ tận tâm và sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. 2.000 cửa hàng là cách Con Cưng thể hiện sức mạnh về quy mô, độ phủ và cũng là để đáp ứng nhu cầu mua sắm một cách tiện lợi nhất cho các ba mẹ Gen Z."

Nhìn từ góc độ vận hành, 2.000 cửa hàng là một mục tiêu tham vọng của chuỗi bán lẻ Mẹ & Bé lớn nhất Việt Nam. Nếu thành công, Con Cưng có thể trở thành hình mẫu về năng lực vận hành của doanh nghiệp Việt, minh chứng rằng chuỗi nội địa hoàn toàn có thể phát triển ở quy mô quốc gia dựa trên sự thấu hiểu thị trường đi cùng chiến lược thích ứng linh hoạt.