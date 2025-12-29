Vận hành Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, phối trộn xăng sinh học từ 1/2026

Ông Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - thuộc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - cho hay để thực hiện lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với xăng truyền thống từ ngày 1-6-2026, nhà máy đã có sự chuẩn bị đảm bảo phối trộn tới 100% sản phẩm để cung ứng ra thị trường.

Hiện nay, Nhà máy lọc dầu Dung Quất chủ yếu sản xuất xăng RON95 (chiếm 83%) và RON92 (chiếm 17%) và dầu DO. Để đáp ứng lộ trình trên, nhà máy đã bắt đầu thực hiện phối trộn các sản phẩm xăng sinh học, với mục tiêu đảm bảo cung ứng sản phẩm xăng sinh học để thực hiện theo lộ trình là từ ngày 1-6-2026 sẽ chuyển đổi hoàn toàn 100% sang xăng E10.

Cùng đó, Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất cũng đang được chuẩn bị để khởi động lại vào cuối tháng 1-2026 để sản xuất sản phẩm còn ethanol (E100), đáp ứng cho nhu cầu phối trộn xăng sinh học lên mức tối đa khoảng 300.000m3/tháng.

Theo ông Sĩ, trong giai đoạn Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất chưa có sản phẩm, BSR sẽ mua nguyên liệu cồn sinh học ethanol để pha chế xăng sinh học tại các đơn vị cung ứng trong nước và dự phòng phương án nhập khẩu. Đến nay, công tác bảo trì, bảo dưỡng nhà máy nhiên liệu sinh học đang được tiến hành để đảm bảo đúng tiến độ.

Đối với việc kiểm soát tiêu chuẩn chất lượng xăng sinh học E10RON95, ông Sĩ cho hay sản phẩm này có tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Vì vậy, xăng sinh học sau khi được pha chế từ xăng khoáng có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch cùng với nhiên liệu sinh học sẽ phối trộn thêm các phụ gia để chống oxy hóa và phân tách lớp, chống ăn mòn.

Ông Sĩ cũng khẳng định việc phối trộn xăng sinh học E10RON95 không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, vận hành của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Nhà máy sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng gồm cả sản phẩm xăng khoáng và xăng sinh học, đảm bảo cung ứng đúng theo đơn đặt hàng của các đơn vị và nguồn cung E10RON95 để thị trường thực hiện chuyển đổi hoàn toàn từ giữa năm sau.

Cùng đó, giám đốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng kỳ vọng với sản lượng 300.000m3/tháng và lượng ethanol phối trộn 30.000m3, sẽ giúp nhà máy tăng thêm sản lượng sản xuất và từ đó góp phần tăng doanh thu. Việc chuyển đổi nhiên liệu sinh học cũng thực hiện lộ trình chuyển đổi sang các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường.

Thông tin về kết quả kinh doanh, ông Sĩ cho hay năm 2025 ghi nhận mức doanh thu hợp nhất là 142.800 tỉ đồng, với sản lượng 7,9 triệu tấn, tương đương 108% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 4.700 tỉ đồng, vượt 262% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 14.300 tỉ đồng, đạt 110% kế hoạch.

Điều đáng chú ý là để có kết quả trên, nhà máy đã duy trì liên tục sự an toàn, ổn định của công suất lên tới 120%. Điều này giúp cho giá dầu có thời điểm dù có giảm tới 19%, từ 79 USD/thùng xuống còn khoảng 64 USD/thùng vào cuối năm, hay thậm chí có những lúc biến động mạnh tới 16,2% chỉ trong vòng một tuần, song nhà máy vẫn tận dụng được cơ hội để tối ưu chi phí, doanh thu và lợi nhuận.

Trong đó, doanh thu đối với sản phẩm truyền thống đạt hơn 136.000 tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2024, doanh thu sản phẩm mới đạt gần 2.000 tỉ đồng, tăng 34%; doanh thu kinh doanh quốc tế đạt hơn 2.000 tỉ đồng, tăng 37% và doanh thu các hoạt động khác đạt khoảng 2.000 tỉ đồng, tăng 2%.