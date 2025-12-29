FLC đặt mục tiêu lãi 635 tỷ đồng cho mảng bất động sản, cổ phiếu rục rịch trở lại sàn đầu năm 2026

FLC Quy Nhơn

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC, công ty đã hoàn thành báo cáo tài chính riêng năm 2024 và công bố các chỉ tiêu dự kiến cho năm 2025. Cụ thể, mảng bất động sản được ước tính ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 635 tỷ đồng. Kết quả này thay đổi so với khoản lỗ 123 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2024, trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tái cấu trúc hoạt động kinh doanh.

Về tiến độ dự án, FLC đang triển khai các công trình tại Hà Nội và Quảng Bình. Dự án Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (Hà Nội) đã cất nóc vào giữa tháng 11/2025, dự kiến bàn giao vào tháng 6/2026. Tại Quảng Bình, dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas quy mô 433 phòng đang được thi công để đưa vào vận hành trong năm 2026. Đối với dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai, doanh nghiệp điều chỉnh thời gian hoàn thành sang tháng 6/2028.

Dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long

Đối với phân khúc nhà ở xã hội, FLC đang triển khai dự án tại một số địa phương như Hà Nội và Quảng Ninh. Dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long (phường Cao Xanh, Quảng Ninh) đã cất nóc vào tháng 12/2025 và được xác nhận đủ điều kiện mở bán từ ngày 25/12/2025. Theo kế hoạch, dự án tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 28/1/2026 đến 28/2/2026 và dự kiến bàn giao căn hộ trong quý III/2026.

Liên quan đến cổ phiếu, ngày 24/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành quyết định hủy đăng ký giao dịch đối với 710 triệu cổ phiếu FLC trên hệ thống UPCoM, hiệu lực từ ngày 31/12/2025. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của doanh nghiệp.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2025, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền thông tin tập đoàn đang làm việc với các đơn vị kiểm toán để rà soát số liệu. Theo lộ trình, FLC đặt mục tiêu hoàn tất và công bố báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 2021–2024 trong năm 2025; báo cáo kiểm toán năm 2025 dự kiến hoàn thành vào quý I hoặc đầu quý II/2026. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ công bố thông tin, doanh nghiệp dự kiến thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trở lại trên hệ thống UPCoM vào khoảng quý I/2026.