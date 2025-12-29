TP.HCM miễn phí vé tàu xe Tết Dương lịch: Metro số 1 và Phương Trang cùng tung "át chủ bài"

Ga Metro số 1

Dịp Tết Dương lịch 2026, công chức và viên chức sẽ nghỉ liên tục từ ngày 1/1 đến hết ngày 4/1, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông đô thị và liên tỉnh. Theo thông báo từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thuộc Sở Xây dựng TP.HCM, mạng lưới xe buýt thành phố hiện có 179 tuyến với hơn 2.300 phương tiện sẽ được điều chỉnh linh hoạt số chuyến để phù hợp với nhu cầu thực tế.

Điểm nhấn trong kế hoạch năm nay là chương trình miễn giá vé cho hành khách trên 106 tuyến xe buýt có trợ giá trong ngày đầu năm mới.

Nguồn: Phương Trang

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (Futa Buslines), đơn vị đang vận hành 78 tuyến buýt tại thành phố, đã công bố miễn phí vé cho toàn bộ hành khách trên tất cả các tuyến do đơn vị này khai thác, bao gồm cả các tuyến không trợ giá, gồm các tuyến 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

Doanh nghiệp này cũng dự kiến kéo dài ưu đãi miễn phí vé từ ngày 16/2 đến 18/2/2026, tức giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới để hỗ trợ hành khách.

Song song với hệ thống xe buýt, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (Metro Bến Thành - Suối Tiên) cũng xác nhận triển khai miễn phí 100% giá vé cho hành khách trong ngày 1/1/2026. Để đáp ứng lưu lượng hành khách tham gia các hoạt động vui chơi và xem pháo hoa, đơn vị vận hành đã điều chỉnh tăng công suất khai thác đáng kể.

Hành khách tại ga Bến Thành -Metro số 1

Cụ thể, trong ngày 31/12/2025, tuyến Metro số 1 sẽ chạy 264 chuyến, tăng hơn 20 chuyến so với biểu đồ ngày thường với thời gian hoạt động kéo dài đến 23 giờ. Sang ngày 1/1/2026, tổng số chuyến tàu sẽ tăng lên mức 276 chuyến, bao gồm 20 chuyến tăng cường trong khung giờ từ 0 giờ 30 đến 2 giờ sáng.

Đây cũng là thời điểm doanh nghiệp chính thức đưa vào vận hành phương thức thanh toán qua mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC và chấp nhận căn cước công dân gắn chip tại cổng kiểm soát, đánh dấu bước tiến mới trong việc số hóa dịch vụ vận tải đường sắt đô thị.

Tại các cửa ngõ giao thông liên tỉnh, dữ liệu từ các bến xe lớn cho thấy lượng khách đang có dấu hiệu tăng dần nhưng chưa xảy ra tình trạng quá tải cục bộ. Bến xe Miền Đông mới dự kiến đón khoảng 29.000 lượt khách với hơn 1.725 lượt xe trong giai đoạn từ 31/12/2025 đến 4/1/2026, trong đó cao điểm ngày 1/1 ước tính đạt 7.000 lượt khách.

Tại Bến xe Miền Tây, sản lượng xe dự báo tăng trên 5% và hành khách xuất bến tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2025, với ngày cao điểm nhất là 31/12 đạt khoảng 32.000 lượt khách.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, khẳng định các đơn vị vận tải tại bến cam kết không tăng giá vé và đã chuẩn bị sẵn sàng phương án điều động xe tăng cường để xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt vé phục vụ người dân về quê và du lịch.