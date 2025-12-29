'Đại gia' Gia Lai làm cao tốc 77.000 tỷ đồng: Đề xuất Nhà nước hỗ trợ 70% vốn

Đề xuất dự án gần 77.000 tỷ đồng, Nhà nước hỗ trợ 70% vốn

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, ngày 28/12, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng tham gia ý kiến về đề xuất đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây qua Tây Nguyên của Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Trước đó, lãnh đạo CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho biết doanh nghiệp đang làm việc với ba địa phương Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng nhằm đề xuất đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Tây, đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa. Chủ trương đầu tư dự án này bước đầu nhận được sự ủng hộ của các tỉnh liên quan.



Theo đề xuất, tuyến cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa có tổng chiều dài khoảng 257km, trong đó đoạn đi qua Gia Lai dài khoảng 56,7km, qua Đắk Lắk khoảng 125,5km và qua Lâm Đồng khoảng 74,8km. Tuyến đường được thiết kế với vận tốc 100km/h, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m.



Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án ước tính khoảng 76.985 tỷ đồng, dự kiến triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), thông qua hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư tư nhân để thực hiện xây dựng, quản lý và khai thác.

Đức Long Gia Lai cho rằng khả năng thu hồi vốn dự án rất thấp nên đề xuất phương án ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% vốn, nhà đầu tư huy động 30% còn lại.

Hình minh hoạ.

Đức Long Gia Lai đề nghị Thủ tướng chấp thuận giao doanh nghiệp là nhà đầu tư dự án, giao 1 trong 3 tỉnh nơi dự án đi qua chủ trì triển khai dự án, giao Bộ Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2030.

Về tiến độ, thời gian triển khai tối đa dự kiến 4 năm, trong đó giai đoạn chuẩn bị thủ tục đầu tư kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm, còn thời gian thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác khoảng 3 năm.



UBND tỉnh Gia Lai đánh giá việc đầu tư tuyến cao tốc này phù hợp với Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời phù hợp với Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.﻿

Năng lực tài chính của Đức Long Gia Lai ﻿

﻿CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán: DLG) có trụ sở tại số 90 Lê Duẩn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ hơn 2.993 tỷ đồng.



Hoạt động theo mô hình đa ngành, trong giai đoạn 2020 – 2025, DLG tập trung nguồn lực vào 4 lĩnh vực chủ lực gồm: bất động sản, cơ sở hạ tầng, năng lượng và sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử.



Hiện DLG cùng các đơn vị thành viên đang vận hành 4 trạm BOT trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), trải dài từ Gia Lai qua Đắk Nông (nay thuộc Lâm Đồng) đến Bình Phước (nay thuộc Đồng Nai). Sau hơn 10 năm khai thác, tuyến đường này vẫn được giới vận tải và chính quyền địa phương đánh giá là một trong những tuyến đường bộ có chất lượng tốt.



Về kết quả kinh doanh, quý 3/2025, DLG ghi nhận doanh thu thuần hơn 172,5 tỷ đồng, giảm trên 21% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 89,6 tỷ đồng, tăng gần 39%.



Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt hơn 487,6 tỷ đồng, giảm khoảng 327 tỷ đồng so với cùng kỳ; trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 158,5 tỷ đồng, tăng gần 33 tỷ đồng. Với kết quả này, DLG đã hoàn thành khoảng 80% kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.



Theo định hướng chiến lược 2025 – 2035, DLG tập trung phát triển 3 trụ cột chính: Hạ tầng thu phí theo hình thức BOT, PPP; Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện); Bất động sản nhà ở, đô thị và du lịch nghỉ dưỡng.



Doanh nghiệp cho biết đây là các lĩnh vực có tính ổn định, tạo dòng tiền bền vững, đồng thời đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển dài hạn của nền kinh tế.