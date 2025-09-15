Đức Long Gia Lai góp vốn thành lập 4 công ty liên kết lĩnh vực năng lượng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (MCK: DLG, sàn HoSE) vừa công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập công ty liên kết.

Cụ thể, Đức Long Gia Lai dự kiến góp vốn thành lập 2 công ty điện gió lần lượt là Công ty Cổ phần Năng lượng Điện gió CP1 Wind và Công ty Cổ phần Năng lượng Điện gió CP2 Wind với cùng vốn điều lệ 250 tỷ đồng.

Tuy nhiên, DLG sẽ góp 117,5 tỷ đồng vào CP1 Wind, tương đương tỷ lệ sở hữu 47% vốn điều lệ; còn CP2 Wind sẽ chỉ góp 115 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 46%.

Tương tự, Đức Long Gia Lai cũng sẽ góp vốn thành lập 2 công ty điện mặt trời với cùng vốn điều lệ 225 tỷ đồng là Công ty Cổ phần Năng lượng Điện mặt trời CP3 Solar và Công ty Cổ phần Năng lượng Điện mặt trời CP4 Solar. Tại mỗi công ty, doanh nghiệp sẽ góp vốn 99 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 44% vốn.

Ảnh minh họa

Như vậy, tổng số tiền Đức Long Gia Lai sẽ tham gia góp vốn là 430,5 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III/2025. Sau khi hoàn tất việc góp vốn thành lập, cả 4 doanh nghiệp nêu trên sẽ trở thành công ty liên kết của Đức Long Gia Lai.

HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Tường Cọt- Tổng Giám đốc của DLG thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục góp vốn vào các công ty nêu trên, đồng thời làm người đại diện các phần vốn góp này của công ty.

Trong một diễn biến khác, mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu DLG của Đức Long Gia Lai.

Cụ thể, cổ phiếu DLG sẽ bị giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 185/QĐSGDHCM ngày 4/4/2025 của Tổng Giám đốc HoSE.

Lý do là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 của Đức Long Gia Lai là âm hơn 2.411 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định ra khỏi diện cảnh báo tại điểm b khoản 4 Điều 36 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, Đức Long Gia Lai mang về doanh thu thuần hơn 315 tỷ đồng, giảm 47% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 69 tỷ đồng, tăng 13,1%.

Năm 2025, Đức Long Gia Lai lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 200 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 48,5% kế hoạch doanh thu thuần và 34,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Đức Long Gia Lai giảm nhẹ hơn 57 tỷ đồng, xuống còn gần 4,291 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 3.474 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,4%.



