VietinBank rao bán khoản nợ 434 tỷ đồng của Đức Long Gia Lai, tài sản đảm bảo là Khách sạn Mỹ Khê Đức Long

25-08-2025 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Tài sản bảo đảm cho khoản vay bao gồm quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư, xây dựng và khai thác Khách sạn Mỹ Khê Đức Long (DLG Đà Nẵng).

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Gia Lai vừa phát đi thông báo tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Đức Long Dung Quất, một thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG).

Khoản nợ này phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký năm 2016. Tính đến ngày 19/5/2025, tổng dư nợ tại VietinBank Gia Lai lên tới hơn 434 tỷ đồng, gồm 277 tỷ đồng nợ gốc và hơn 157 tỷ đồng nợ lãi. Giá khởi điểm ngân hàng đưa ra gần 280 tỷ đồng – tương ứng với phần nợ gốc.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay bao gồm quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư, xây dựng và khai thác Khách sạn Mỹ Khê Đức Long (DLG Đà Nẵng), nằm trên tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp – vị trí đắc địa được kỳ vọng mang lại nguồn thu lớn cho tập đoàn.

Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn có quyền sở hữu và quyền tài sản từ phần vốn góp tại Công ty Đức Long Dung Quất: 88% do CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai nắm giữ, 1% thuộc ông Nguyễn Tân Tiến (Giám đốc công ty và Khách sạn DLG Đà Nẵng), cùng 11% vốn hình thành trong tương lai và toàn bộ quyền tài sản liên quan từ phần vốn góp của Chủ tịch DLG – ông Bùi Pháp.

Theo tìm hiểu, Đức Long Dung Quất được thành lập năm 2005, đặt trụ sở tại Cụm công nghiệp Nam Chu Lai (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cũ, nay thuộc Đà Nẵng).

Trong quý II/2025, công ty mẹ – CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn 133 tỷ đồng đối với chính Đức Long Gia Lai và 135 tỷ đồng đối với Đức Long Dung Quất, cho thấy tình hình tài chính nội bộ có nhiều biến động.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai hiện hoạt động theo mô hình mẹ – con, sở hữu hơn 30 công ty thành viên và 4 công ty liên kết. Xuất phát từ lĩnh vực gỗ, vận tải, khách sạn và khoáng sản, tập đoàn đã mở rộng sang bất động sản và năng lượng. Tuy nhiên, nhiều dự án bất động sản và hạ tầng trọng điểm rơi vào tình trạng chậm tiến độ, làm gia tăng áp lực tài chính đối với toàn hệ sinh thái.

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

