Một công ty "biến nước thành tiền" chốt ngày trả cổ tức gần 600 tỷ đồng tỷ lệ 14%

CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (UPCoM: DNH) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là 13/01/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/01/2026.



Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 14%, tương đương 1.400 đồng/cổ phiếu. Với 422,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự kiến chi ra cho đợt tạm ứng này lên tới hơn 591 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến từ 13/02/2026. Mức cổ tức này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.



Phần lớn dòng tiền cổ tức sẽ thuộc về EVNGENCO1 – công ty mẹ đang nắm giữ 99,93% vốn điều lệ của DNH, tương ứng giá trị nhận về xấp xỉ 591 tỷ đồng.



Đáng chú ý, DNH nhiều năm liền duy trì truyền thống chi trả cổ tức thực tế cao hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu cổ tức 20%, nhưng thực tế chi trả lên tới 34% theo quyết nghị tại ĐHĐCĐ năm 2025. Năm 2023, kế hoạch ở mức 20%, trong khi cổ tức thực chi đạt 28,5%; năm 2024, kế hoạch 12% nhưng thực tế nâng lên 21%. Thông thường, phần cổ tức theo kế hoạch được chi trả vào cuối năm, do đó khả năng DNH tiếp tục chia thêm cổ tức cho cổ đông trong năm 2025 vẫn còn bỏ ngỏ.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.637 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng ghi nhận mức tăng 27%, lên 645 tỷ đồng.



Theo lý giải từ phía công ty, quý III/2025 chịu tác động bất lợi từ điều kiện thủy văn, khi lưu lượng nước về hồ Đơn Dương và hồ Hàm Thuận suy giảm so với cùng kỳ, kéo theo sản lượng điện phát thấp hơn, qua đó ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận trong quý. Dù vậy, nhờ kết quả khả quan trong nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận ở mức đáng kể.﻿

Với số tiền tạm ứng cổ tức hơn 591 tỷ đồng, công ty đã sử dụng khoảng 91% tổng lợi nhuận đạt được trong 9 tháng đầu năm để chi trả cổ tức cho cổ đông.﻿