Công ty Panko Vina ngưng hoạt động: Chiều nay, đoàn liên ngành làm việc với doanh nghiệp

29-12-2025 - 14:55 PM | Doanh nghiệp

Hiện có nhiều doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động của Công ty Panko Vina. Một trường trung cấp nghề hỗ trợ 50% học phí học nghề cho người lao động.

Ngày 29-12, một lãnh đạo LĐLĐ TPHCM cho biết liên quan đến việc Công ty TNHH Panko Vina thông báo ngưng hoạt động từ ngày 1-2-2026, dự kiến chiều nay, đại diện liên ngành sẽ có buổi làm việc với chủ doanh nghiệp.

LĐLĐ TPHCM cũng cho hay hiện có nhiều doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Panko Vina và tổ chức Công đoàn TPHCM sẽ kết nối các doanh nghiệp này với người lao động để người lao động xem xét, quyết định chọn lựa.

Công ty Panko Vina ngưng hoạt động: Chiều nay, đoàn liên ngành làm việc với doanh nghiệp - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp muốn tuyển công nhân Công ty Panko Vina

Bà Vũ Thị Thanh Huyền, Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty TNHH Điện tử TCL (KCN VSIP IIA - mở rộng, xã Bắc Tân Uyên, TPHCM), cho biết doanh nghiệp đã làm việc với Công ty Panko Vina để tuyển dụng khoảng 400 công nhân, với mức lương từ 10-13 triệu đồng/tháng.

Công việc lắp ráp linh kiện điện tử, không yêu cầu kinh nghiệm, công ty còn có các khoản hỗ trợ cho người lao động như xe đưa đón, con nhỏ, cơm trưa, đi du lịch, được tặng quà các ngày lễ, Tết, tham gia đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động…

Hay như Công ty Cổ phần may Phương Đông dự kiến tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Panko Vina vào làm việc tại các nhà máy mới của công ty ở tỉnh Đồng Tháp (tại các huyện Châu Thành, Cai Lậy, Chợ Gạo thuộc tỉnh Tiền Giang cũ).

Mức thu nhập bình quân của người lao động được tuyển dụng từ 6 đến 11 triệu đồng/người/tháng, tùy theo khả năng của người lao động, cùng các khoản trợ cấp khác.

Công ty Panko Vina ngưng hoạt động: Chiều nay, đoàn liên ngành làm việc với doanh nghiệp - Ảnh 2.

Trường Trung cấp Nghề nghiệp vụ Bình Dương hỗ trợ 50% học phí học nghề cho công nhân Công ty Panko Vina

Đáng chú ý, Trường Trung cấp Nghề nghiệp vụ Bình Dương (có 2 cơ sở ở phường Chánh Hiệp và xã Bàu Bàng, TPHCM) cho hay sẽ hỗ trợ 50% học phí học nghề cho tất cả công nhân của Công ty TNHH Panko Vina; riêng học lái xe ô tô, giảm 3 triệu đồng/hồ sơ.

Trường Trung cấp Nghề nghiệp vụ Bình Dương hiện đào tạo các ngành nghề như Công nghệ ô tô, Kế toán doanh nghiệp, Kỹ thuật sửa chữa đồng sơn ô tô, cùng các khóa lái xe ô tô (hạng B, C1, D2), lái xe mô tô (A1, A), lái xe nâng hàng...

Một doanh nghiệp FDI hơn 23 năm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam công bố chấm dứt hoạt động

Theo Thanh Thảo

Người Lao động

