King Coffee cùng Lâm Đồng hiện thực hóa khát vọng xây dựng “thủ phủ cà phê toàn cầu”

Tối ngày 21/12, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương, Lâm Đồng, Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025 lần thứ I đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện do Công ty TNHH TNI King Coffee phối hợp cùng tỉnh Lâm Đồng tổ chức, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, các hiệp hội ngành hàng và đại diện các tổ chức quốc tế.

Nâng tầm giá trị hạt Robusta: Từ sản lượng đến thương hiệu tỷ USD

Việt Nam hiện sở hữu hơn 600.000 ha cà phê, đóng góp hàng tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu nông sản mỗi năm. Tuy nhiên, theo bà Lê Hoàng Diệp Thảo – Nhà sáng lập & CEO TNI King Coffee, giá trị cốt lõi cần khai thác không chỉ nằm ở sản lượng thô.

"Hạt cà phê Việt Nam đã có mặt tại 100 quốc gia, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở bản sắc và di sản Robusta hơn 150 năm. Lễ hội là một phần của hành trình dài hạn nhằm bảo tồn và nâng tầm những giá trị bền vững này trong dòng chảy kinh tế thế giới," bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định tại lễ khai mạc.

Đứng từ góc độ quản lý địa phương, ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho rằng, cà phê phải được nhìn nhận như một "di sản sống" và ngành kinh tế tích hợp. Mục tiêu của tỉnh là chuyển dịch từ vùng sản xuất trọng điểm sang trung tâm tích hợp chuỗi giá trị cao, bao gồm: Chế biến sâu – Nghiên cứu đổi mới – Du lịch trải nghiệm.

Chiến lược định vị Lâm Đồng thành "Thủ phủ cà phê"

Lễ hội lần này được xem là đột phá đầu tiên trong chiến lược, đưa Lâm Đồng thành không gian đối thoại quốc tế của ngành cà phê. Với lợi thế về thổ nhưỡng và quy mô sản xuất lớn nhất cả nước, Lâm Đồng đang nỗ lực thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn và du lịch di sản. Tầm nhìn "Thủ phủ cà phê Việt Nam" mà tỉnh hướng tới bao gồm 3 trụ cột chính: Tăng cường chế biến sâu hướng tới giảm tỷ trọng xuất khẩu thô, gia tăng biên lợi nhuận cho sản phẩm cuối cùng. Hệ sinh thái du lịch di sản nhằm khai thác lịch sử 150 năm và văn hóa bản địa để tạo giá trị gia tăng. Kết nối đầu tư toàn cầu thông qua các hội nghị quốc tế và phiên tham luận chuyên sâu trong khuôn khổ lễ hội để kiến tạo các sáng kiến mới cho tương lai ngành.

Chuỗi hoạt động thúc đẩy kết nối cung - cầu

Diễn ra từ 21/12 đến 2/1/2026, lễ hội quy tụ chuỗi sự kiện mang tính chuyên môn cao như: Hội nghị cà phê quốc tế, cuộc thi Barista toàn cầu, không gian trải nghiệm văn hóa từ các cường quốc cà phê (Brazil, Ethiopia, Ý...).

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật khai mạc "Bay lên di sản cà phê toàn cầu" dưới sự dàn dựng của nhạc sĩ Nguyễn Cường đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Kết nối giai điệu Tây Nguyên với tinh hoa văn hóa thế giới.

Các chuyên gia kinh tế dự báo, việc tổ chức thường niên các sự kiện mang tầm quốc tế như thế này sẽ là đòn bẩy quan trọng để định vị lại thương hiệu quốc gia, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp cà phê Việt Nam trên sàn giao dịch hàng hóa toàn cầu.