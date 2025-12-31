Giữ hồn thảo nguyên, dựng thương hiệu Quốc gia

Trong hành trình phát triển ấy, mối liên kết bền vững giữa Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, người dân và địa phương đã trở thành nền tảng cho một mô hình nông nghiệp tiến bộ, mang tính tiên phong tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu là lực lượng nòng cốt đưa nghề chăn nuôi bò sữa ở Mộc Châu phát triển theo hướng hiện đại - bền vững - có trách nhiệm. Từ cải thiện chất lượng giống, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, phát triển hệ thống tiêu chuẩn đến hỗ trợ hạ tầng nông hộ, mô hình liên kết "Nông dân - Doanh nghiệp - Địa phương" đã tạo ra chuỗi giá trị thống nhất, đảm bảo chất lượng nguyên liệu và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn hộ dân trong vùng. Đây cũng là một trong những điển hình tiêu biểu của mô hình địa phương mới, nơi doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt, còn người dân là chủ thể phát triển.

Không dừng lại ở quy mô vùng nguyên liệu, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu còn cho thấy khát vọng nâng tầm nông sản Việt Nam, từng bước xây dựng ngành sữa Việt trở thành một phần của thương hiệu quốc gia. Từ việc kiểm soát nguồn sữa đơn vùng, áp dụng công nghệ xanh trong sản xuất, đến các hoạt động gắn với văn hoá thảo nguyên như Hội thi Hoa hậu Bò Sữa, doanh nghiệp đã góp phần đưa hình ảnh Mộc Châu trở thành điểm nhấn của nông nghiệp hiện đại, mang tinh thần bản địa nhưng đủ chuẩn mực để hội nhập quốc tế.

Người nông dân Mộc Châu chăm sóc đàn bò sữa khỏe mạnh, cùng nhau viết tiếp câu chuyện di sản nghề sữa trên cao nguyên xanh.

Trên hành trình ấy, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở sản lượng hay thành tích, mà ở ý nghĩa nhân văn sâu sắc: phát triển bền vững phải đi đôi với gìn giữ hồn nghề, nâng đời sống người dân và tạo tương lai tươi sáng cho cộng đồng nơi thảo nguyên. Từ những đổi thay tích cực của Mộc Châu hôm nay, có thể thấy rõ rằng khi doanh nghiệp - người dân - địa phương cùng chung mục tiêu, một vùng đất hoàn toàn có thể bước ra khỏi khuôn khổ nông nghiệp truyền thống để trở thành biểu tượng của sự phát triển văn hoá - kinh tế bền vững.

Giữ hồn thảo nguyên, dựng thương hiệu quốc gia - đó không chỉ là tầm nhìn của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, mà còn là cam kết đồng hành cùng người dân vùng cao, để mỗi bước phát triển đều mang theo giá trị nhân văn và niềm tự hào về một vùng đất đã nuôi dưỡng di sản của ngành sữa Việt Nam.