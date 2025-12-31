Đại diện Cục Thuế: Bán hàng trên sàn TMĐT doanh thu dưới 3 tỷ đồng thì người bán không phải lo quyết toán thuế

Tại tọa đàm Luật quản lý thuế (sửa đổi) – những điều hộ kinh doanh cần biết của VTV Digital mới đây, độc giả đặt câu hỏi: Nếu tôi thuộc nhóm doanh thu trên 3 tỷ, sàn TMĐT kê khai thay hộ kinh doanh, vậy chúng tôi có phải ra cơ quan thuế quyết toán không?

Trả lời câu hỏi trên, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng ban Chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết một nguyên tắc chung sẽ được quy định tại dự thảo Nghị định về Quản lý thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sắp tới là: Nếu hộ kinh doanh hiện nay có doanh thu trên 3 tỷ đồng thì vẫn thực hiện như quy định hiện hành tại Nghị định 117. Tức là sàn vẫn kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay.

Đến cuối năm, số thuế mà sàn đã nộp thay cho hộ kinh doanh sẽ được trừ vào nghĩa vụ thuế khi cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện quyết toán. Do thuộc nhóm doanh thu trên 3 tỷ, theo quy định của Luật Thuế, cá nhân kinh doanh sẽ xác định nghĩa vụ thuế theo phương pháp doanh thu trừ chi phí.

Vì vậy, trong trường hợp sàn đã khấu trừ và nộp thay, thì số thuế đó được coi là nghĩa vụ đã thực hiện và được trừ vào số thuế phải nộp cuối năm. Nếu sau khi quyết toán, số thuế phải nộp thực tế thấp hơn số sàn đã khấu trừ thì người nộp thuế có thể làm thủ tục hoàn thuế hoặc xử lý khoản thuế nộp thừa với cơ quan thuế.

Một câu hỏi khác: Hộ kinh doanh có doanh thu khoảng 2,1 tỷ trên sàn thương mại điện tử có bắt buộc xuất hóa đơn từ máy tính tiền không? Năm 2026, sàn đã đóng 1,5% thuế thì có cần quan tâm tới quyết toán thuế cuối năm nữa không?

Bà Phạm Thị Minh Hiền trả lời: Nếu đến cuối năm 2026, doanh thu của bạn vẫn dưới 3 tỷ, không có thêm doanh thu từ các hoạt động kinh doanh khác ngoài sàn, và toàn bộ doanh thu trên sàn đã được sàn kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay, thì bạn không cần thực hiện thêm nghĩa vụ kê khai thuế.

Trong trường hợp này, hộ kinh doanh chỉ có một nguồn doanh thu duy nhất từ sàn thương mại điện tử và nghĩa vụ thuế đã được sàn thực hiện đầy đủ, nên không phải làm thêm thủ tục gì nữa.

Độc giả hỏi: Nếu muốn làm thủ tục hoàn thuế khi doanh thu trên sàn thương mại điện tử không đạt mức phải đóng thuế thì phải làm như thế nào?

Bà Phạm Thị Minh Hiền trả lời: Hiện nay, bạn có thể tham khảo Nghị định 117/2015, trong đó đã có quy định liên quan đến việc hoàn thuế.

Trước ngày 1/5/2026, mức doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là 100 triệu đồng/năm. Nghị định 117 cũng quy định rõ: nếu tổng doanh thu trong năm của hộ kinh doanh trên sàn không đạt mức 100 triệu đồng thì được xem xét hoàn thuế.

Trong dự thảo nghị định mới mà Bộ Tài chính đang nghiên cứu để trình Chính phủ, cũng có điều khoản quy định rằng nếu doanh thu trong năm không đến mức phải nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ xử lý khoản thuế đã nộp thừa hoặc thực hiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.