Vừa chốt cổ tức tiền mặt, Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục "lì xì" cổ đông VCI bằng cổ phiếu thưởng không hạn chế giao dịch

Chủ tịch VCI - Bà Nguyễn Thanh Phượng

Ngày 30/12/2025, Hội đồng quản trị Vietcap đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung trọng tâm là tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành thêm hơn 297,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 35%, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu thưởng, nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Vốn điều lệ Vietcap qua các năm

Về quy mô vốn, vốn điều lệ hiện tại của Vietcap ghi nhận ở mức 8.501 tỷ đồng. Nếu đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên mức 11.476 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung nguồn lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của công ty như cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và hoạt động tự doanh.

Thời gian thực hiện phát hành dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ đông sẽ gửi phiếu lấy ý kiến về công ty chậm nhất vào ngày 29/01/2026.

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi Vietcap công bố nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 9/1/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/1/2026. Với hơn 850 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vietcap sẽ chi khoảng 425 tỷ đồng cho đợt tạm ứng tiền mặt này.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCI hiện đang giao dịch quanh vùng giá 35.500 - 35.900 đồng/cổ phiếu. Các động thái liên tiếp từ chia cổ tức tiền mặt đến tăng vốn điều lệ cho thấy định hướng của ban lãnh đạo Vietcap trong việc cân đối giữa quyền lợi cổ đông và nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động.