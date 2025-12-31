Kho tài liệu chứa 1,5 triệu bút lục vụ án liên quan công ty kiểm định sữa giả Hiup, kẹo Kera

TAND TPHCM vừa có quyết định đưa 100 bị cáo trong vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan ra xét xử sơ thẩm.

Vụ án liên quan Công ty Avatek sẽ được xét xử từ ngày 16/1/2026.

Phiên tòa sẽ bắt đầu từ ngày 16/1/2026 và dự kiến kết thúc vào ngày 2/2/2026. HĐXX gồm các thẩm phán: Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh Tòa hình sự TAND TPHCM), Trần Minh Châu và Phạm Uyên Thy (dự khuyết).

HĐXX quyết định triệu tập 141 cá nhân, tổ chức tham gia phiên xét xử với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan và 141 luật sư bào chữa cho 100 bị cáo .

Liên quan đến vụ án này, TAND TPHCM cho biết, hồ sơ vụ án lên tới gần 1,5 triệu bút lục, đựng trong 180 thùng hồ sơ. Tòa án đã có thông báo gửi đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư TPHCM, Đoàn luật sư TP Hà Nội về việc sao chụp hồ sơ vụ án, nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử.

180 thùng đựng hồ sơ vụ án.

Theo TAND TPHCM, đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Căn cứ Điều 73, Điều 76 và Điều 79 BLTTHS, để đảm bảo vụ án xét xử đúng quy định và đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo, TAND TPHCM đề nghị Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư TP.HCM và Đoàn Luật sư TP Hà Nội thông báo đến các luật sư là người bào chữa cho các bị cáo trong vụ án về thời gian nghiên cứu hồ sơ, nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử và đề nghị các luật sư sắp xếp tham gia phiên tòa theo đúng quy định.

Tại quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX cũng cho biết, bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek), Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) sẽ bị xét xử về tội “Giả mạo trong công tác” và tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị xét xử về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

96 bị cáo còn lại bị xét xử về tội “Giả mạo trong công tác”.

Vụ án có 1,5 triệu bút lục, đựng trong 180 thùng hồ sơ.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, nhằm thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương về chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả cho các khách hàng để làm hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm.

Công ty TSL đã phát hành 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền thu lợi bất chính là 117 tỷ đồng.

Từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2025, Hồ Thị Thanh Phương tách ra làm riêng và mở Công ty Avatek, chỉ đạo đồng phạm phát hành 102.591 Phiếu Kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính số tiền 83,7 tỷ đồng.

Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh đã đưa hơn 3,3 tỷ đồng cho bị can Nguyễn Nam Khánh nhằm hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.

Bị can Nguyễn Nam Khánh đã chi bồi dưỡng, quà vào dịp lễ, tết cho một số cá nhân trong 5 năm với tổng số tiền 920 triệu đồng. Số tiền còn lại (2,4 tỷ đồng), Khánh đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi…