KIDO ra mắt công ty sở hữu "nhân viên" làm việc 24/7, không ăn không ngủ, giúp doanh thu tăng gấp 3, bắt tay đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Victor Vũ

Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc KIDO, Chủ tịch HĐQT AIRO, Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, ông Trần Quốc Bảo - Phó TGĐ KIDO, Ảnh: KIDO

Theo báo cáo "Vietnam Social Commerce Market Intelligence Report 2025", quy mô thị trường thương mại điện tử qua mạng xã hội tại Việt Nam dự kiến đạt mốc 5 tỷ USD vào năm 2025 với mức tăng trưởng 25,4% hàng năm.

Đáng chú ý, dự báo đến năm 2030, con số này sẽ nới rộng lên 10,21 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, áp lực phải hiện diện liên tục trên các nền tảng số đang đặt ra bài toán khó về nhân sự và chi phí vận hành cho các doanh nghiệp bán lẻ.

Lễ ra mắt Airo thuộc Kido Group. Ảnh: Kido

Ngày 30/12/2025, Tập đoàn KIDO đã chính thức công bố thành lập AIRO. Động thái này đánh dấu bước tiến sâu của "ông lớn" ngành thực phẩm vào lĩnh vực công nghệ, với mục tiêu cung cấp giải pháp sales và marketing toàn diện dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Lời giải cho bài toán nhân sự và chi phí vận hành

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hệ sinh thái giải pháp của AIRO là công nghệ AI Livestream vận hành 24/7. Thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào lịch trình, sức khỏe và chi phí thuê các KOL (người có sức ảnh hưởng) hay KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) bằng xương bằng thịt, công nghệ này cho phép doanh nghiệp tạo ra các AI Avatar. Các nhân vật ảo này có khả năng mô phỏng hình ảnh của bất kỳ nhân vật nào hoặc được thiết kế riêng biệt để thực hiện các phiên livestream bán hàng không nghỉ.

Thực tế, tính hiệu quả của mô hình này đã được KIDO kiểm chứng qua chiến dịch Trung Thu 2025 vừa qua. Ứng dụng AI toàn diện từ khâu sáng tạo nội dung đến bán hàng trực tuyến, tập đoàn ghi nhận doanh thu tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đồng thời vươn lên trở thành một trong những thương hiệu bán bánh Trung Thu dẫn đầu trên nền tảng TikTok.

Với hệ thống livestream vận hành 100% bằng AI, KIDO đã thực hiện hơn 250 giờ bán hàng liên tục, thu hút 19 triệu lượt xem và bán ra hơn 180.000 sản phẩm. Đáng chú ý, toàn bộ khối lượng công việc khổng lồ này chỉ cần duy nhất một nhân sự kỹ thuật giám sát. Việc loại bỏ sự phụ thuộc vào studio và người dẫn chương trình thực tế giúp doanh nghiệp rút ngắn tới 80% thời gian chuẩn bị, đồng thời kiểm soát hoàn toàn nội dung tư vấn để giảm thiểu sai sót.

Chuyển dịch từ SEO sang AIO

Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO kiêm Chủ tịch HĐQT AIRO nhận định thị trường đang chuyển dịch từ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) sang tối ưu hóa cho AI (AIO). Theo ông, bán hàng đa kênh hiện nay không còn là lựa chọn bổ trợ mà là chiến lược sống còn. Việc ứng dụng AI không nhằm thay thế hoàn toàn con người mà để nâng cao năng lực vận hành, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa các chiến dịch quy mô lớn với nguồn lực tinh gọn hơn.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phát biểu tại buổi lễ

Nhà sản xuất, diễn viên Đinh Ngọc Diệp cùng chồng Victor Vũ tại buổi lễ





Mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh, AIRO đang bắt tay cùng các đạo diễn tên tuổi như Nguyễn Quang Dũng, Victor Vũ để ứng dụng AI vào xử lý kỹ xảo (VFX). Công nghệ này cho phép tạo ra các bối cảnh và hiệu ứng chân thực với chi phí và thời gian hậu kỳ giảm đáng kể so với phương pháp truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở khâu bán hàng, năng lực sản xuất nội dung số cũng được AIRO tối ưu hóa đáng kể. Trong chiến dịch Trung Thu 2025, việc ứng dụng AI vào quy trình sản xuất TVC – từ lên ý tưởng, kịch bản đến hậu kỳ – đã giúp hoàn thiện sản phẩm chỉ trong 2 tuần. Tốc độ này nhanh hơn 60% so với quy trình truyền thống, đồng thời cắt giảm gần 40% chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo chất lượng nghệ thuật và cảm xúc.

Bên cạnh nền tảng online, chiến lược của AIRO còn hướng đến việc đồng bộ hóa trải nghiệm khách hàng đa điểm chạm (O2O). Hệ thống hình ảnh chiến dịch được phủ sóng trên 500 màn hình LED thang máy và 50 billboard ngoài trời tại các thành phố lớn, tạo nên hiệu ứng truyền thông cộng hưởng mạnh mẽ.

Về mặt chiến lược dài hạn, AIRO không đứng một mình mà bắt tay với các đơn vị truyền thông lớn như HTV và VTV để cung cấp các gói giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Đáng chú ý, đơn vị này cũng vừa khánh thành Trung tâm Công nghệ AI tại Quảng Tây (Trung Quốc), thể hiện tham vọng không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng mà còn đi sâu vào nghiên cứu công nghệ lõi, hướng đến mục tiêu xuất khẩu giải pháp sang khu vực Đông Nam Á trong tương lai gần.