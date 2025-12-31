Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

31-12-2025 - 08:27 AM | Doanh nghiệp

Vua bút bi báo doanh thu trên 3.800 tỷ đồng trong 11 tháng sau tin 'về tay' người Nhật

Đà tăng trưởng được duy trì nhờ thị trường quốc tế khởi sắc, trong khi kênh phân phối hiện đại tiếp tục bù đắp cho những khó khăn tại mảng bán lẻ truyền thống trong nước.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long Group (HOSE: TLG) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2025 với doanh thu thuần đạt 3.808 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

﻿Trong đó, doanh thu thị trường nội địa đạt gần 2.800 tỷ đồng, tăng 9%, trong khi doanh thu thị trường quốc tế vượt 1.000 tỷ đồng, tăng 13%.

Với kết quả này, doanh nghiệp đầu ngành văn phòng phẩm đã hoàn thành khoảng 91% kế hoạch doanh thu cả năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế và tăng trưởng qua các năm.

Riêng trong tháng 11, tại thị trường nội địa, kênh bán lẻ truyền thống tiếp tục chịu tác động từ những thay đổi về chính sách thuế, các chiến dịch chống hàng giả, hàng nhái, cùng ảnh hưởng kéo dài của bão lũ tại nhiều địa phương.

Dù vậy, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm Thiên Long nhìn chung đã ổn định hơn trong những tháng gần đây, nhờ sự đóng góp ngày càng rõ nét của các kênh phân phối hiện đại, đặc biệt là thương mại điện tử.

Ở thị trường quốc tế, công ty cho biết doanh thu trong tháng 11 cải thiện rõ rệt, ghi nhận mức tăng hai chữ số so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ sự phục hồi đơn hàng tại các thị trường xuất khẩu truyền thống, cùng với năng lực sản xuất linh hoạt, uy tín thương hiệu và khả năng chủ động điều phối đơn hàng của Thiên Long.

Theo doanh nghiệp, dù một số thị trường Đông Nam Á vẫn chịu ảnh hưởng của thiên tai trong giai đoạn cuối quý III đến đầu quý IV, mức độ tác động đã giảm dần, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giao thương và ghi nhận doanh thu trong những tháng gần đây.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TLG có nhiều biến động trong thời gian qua, chủ yếu xoay quanh thông tin liên quan đến thương vụ thâu tóm của tập đoàn Nhật Bản Kokuyo.

Diễn biến mới trong thương vụ Tập đoàn Nhật Bản thâu tóm "Vua bút bi" Thiên Long

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

