Thanh tra "điểm mặt" loạt doanh nghiệp vi phạm trong kinh doanh hóa chất ở Đà Nẵng

31-12-2025 - 09:36 AM | Doanh nghiệp

Kết luận thanh tra xác định công tác huấn luyện an toàn hóa chất tại một số doanh nghiệp chưa được thực hiện nghiêm túc

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất đối với 5 doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra, gồm: Công ty CP Hóa chất Công nghiệp Đà Nẵng; Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Mỹ; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hóa học Ứng dụng Trường Thịnh; Công ty TNHH Hóa chất và Kỹ thuật Khang Việt; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hóa chất Kim Biên.

Thanh tra "điểm mặt" loạt vi phạm trong kinh doanh hóa chất ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thanh tra TP Đà Nẵng phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất của các doanh nghiệp (Ảnh minh họa: AI/Trần Thường)

Qua kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp đều có tư cách pháp nhân đầy đủ và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

Kết luận thanh tra xác định công tác huấn luyện an toàn hóa chất tại một số doanh nghiệp chưa được thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, Công ty Việt Mỹ không tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ cho nhóm lao động thuộc nhóm 1 trong giai đoạn 2024–2025.

Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn của người phụ trách an toàn hóa chất tại một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Tại Công ty Trường Thịnh, nhân sự phụ trách an toàn có trình độ thạc sĩ chuyên ngành môi trường, trong khi quy định yêu cầu phải có trình độ từ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa học.

Ngoài ra, các doanh nghiệp như Việt Mỹ, Trường Thịnh, Kim Biên còn bố trí nhân sự an toàn theo hình thức bán thời gian hoặc hợp đồng thời vụ, chưa bảo đảm tính ổn định.

Về điều kiện cơ sở vật chất, dù các doanh nghiệp đều có địa điểm kinh doanh đúng giấy phép, song công tác lưu trữ hóa chất còn một số hạn chế.

Đáng chú ý, Công ty Khang Việt và Công ty Trường Thịnh bị phát hiện kinh doanh một số hóa chất không có trong danh mục ghi tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Công ty Việt Mỹ, Trường Thịnh, Khang Việt, Kim Biên còn phát sinh giao dịch với một số tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.

Đối với công tác quản lý tiền chất công nghiệp, một số doanh nghiệp chưa lập sổ theo dõi bằng bản giấy mà chỉ lưu trữ dữ liệu trên máy tính, không đúng quy định về quản lý tiền chất.

Theo Thanh tra Đà Nẵng, tiền chất công nghiệp là các loại hóa chất được sử dụng trong sản xuất công nghiệp hợp pháp, nhưng có thể bị lạm dụng trong sản xuất ma túy. Do đó việc quản lý, kiểm soát và kinh doanh tiền chất được quy định nghiêm ngặt theo pháp luật.

Từ những sai phạm nêu trên, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Sở Công Thương xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với các công ty Trường Thịnh, Khang Việt và Việt Mỹ. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương khắc phục tồn tại, thực hiện đầy đủ việc huấn luyện an toàn hóa chất và điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phù hợp với thực tế hoạt động.

Thanh tra TP Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan quản lý tăng cường công tác hậu kiểm, rà soát quy hoạch kho chứa hóa chất tập trung nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.


Theo Bích Vân - Trần Thường

Người lao động

