Nhóm Viconship nâng sở hữu lên gần 24% vốn tại Xếp dỡ Hải An

31-12-2025 - 10:33 AM | Doanh nghiệp

Viconship và 2 công ty con vừa mua vào tổng cộng 14 triệu cổ phiếu HAH, qua đó nâng tổng sở hữu lên hơn 40,5 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 23,99% vốn điều lệ của Xếp dỡ Hải An.

CTCP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 25/12/2025 đến ngày 26/12/2025, Viconship đã mua vào thành công 8 triệu cổ phiếu HAH đăng ký trước đó.

Sau giao dịch, Viconship tăng sở hữu cổ phiếu HAH từ gần 21,9 triệu cổ phiếu lên gần 29,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 12,947% lên 17,68% vốn tại Xếp dỡ Hải An.

Tương tự, công ty con của Viconship là Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh cũng đã mua thành công 2 triệu cổ phiếu HAH trong phiên giao dịch ngày 26/12/2025. Qua đó, tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Xếp dỡ Hải An từ 1,25% (hơn 2,1 triệu cổ phiếu) lên mức 2,43% (hơn 4,1 triệu cổ phiếu).

Một công ty con khác của Viconship là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh cũng đã mua vào 4 triệu cổ phiếu HAH trong khoảng thời gian từ ngày 26/12/2025 đến ngày 29/12/2025.

Trước khi thực hiện giao dịch, Dịch vụ Cảng Xanh đang sở hữu hơn 2,5 triệu cổ phiếu HAH, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,503% vốn tại Xếp dỡ Hải An. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu đã tăng lên mức hơn 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,87%.

Như vậy, sau các giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm Viconship đã nâng sở hữu lên hơn 40,5 triệu cổ phiếu HAH, tương đương chiếm 23,99% vốn điều lệ của Xếp dỡ Hải An.

Trong một diễn biến khác, mới đây Xếp dỡ Hải An đã công bố Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, Xếp dỡ Hải An dự kiến phát hành gần 2,5 triệu cổ phiếu ESOP cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, người lao động thuộc công ty và các công ty con.

Tỷ lệ phát hành là 1,48% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Cổ phiếu mới phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Xếp dỡ Hải An dự kiến thu về gần 25 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý I/2026, ngay sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP của công ty.

Trong danh sách cán bộ nhân viên tham gia chương trình ESOP lần này cho thấy, ông Vũ Thanh Hải- Chủ tịch HĐQT dự kiến được phân phối nhiều nhất với 82.400 cổ phiếu, tiếp đến là ông Vũ Ngọc Sơn- Cố vấn cao cấp dự kiến được phân phối 66.400 cổ phiếu; ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Thành viên HĐQT điều hành được mua 56.700 cổ phiếu,...


