VinFast ghi dấu ấn di chuyển xanh tại Vietnam Mobility Show 2025

Phương tiện xanh "chiếm sóng" triển lãm ô tô lớn nhất năm

Nếu nhìn lại các kỳ triển lãm ô tô tại Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua, bức tranh quen thuộc luôn là sự áp đảo của các thương hiệu ngoại, với xe động cơ đốt trong chiếm vị trí trung tâm. Khi đó, xe năng lượng sạch, nếu xuất hiện, chỉ đóng vai trò "điểm nhấn công nghệ", mang tính giới thiệu nhiều hơn là một lựa chọn phổ biến.

Tuy nhiên, ở Triển lãm Phương tiện Di chuyển - Vietnam Mobility Show (VnMS) 2025, người tham quan chứng kiến một hình ảnh hoàn toàn khác. Gian hàng có quy mô trưng bày lẫn sức hút lớn nhất là VinFast - thương hiệu xe nội địa thuần điện. Với diện tích trưng bày lên tới 600 m² đặt ở vị trí nổi bật, không gian của VinFast luôn là tâm điểm thu hút trong suốt 3 ngày diễn ra triển lãm.

Điều gây ấn tượng mạnh nhất chính là hệ sinh thái giao thông xanh "không đối thủ". Ngay từ sáng ngày khai mạc triển lãm 26/12, đã có rất đông người tới chiêm ngưỡng "gia tài xanh khổng lồ" của VinFast. Từ xe máy điện, ô tô điện trải dài mọi phân khúc và tầm giá tới xe buýt điện phục vụ giao thông công cộng, dàn xe của thương hiệu Việt khiến cả giới chuyên môn cũng như khách tham quan không khỏi choáng ngợp.

Các dòng xe từ VF 3 tới VF 9 liên tục được người dùng Hà Nội và các khu vực lân cận tìm hiểu và lái thử. Trang bị vượt tầm giá ở bất kỳ phân khúc nào là "thỏi nam châm" khiến gian hàng VinFast luôn đông kín khách. Nhiều khách tham quan càng tỏ ra bất ngờ khi xe điện có hàm lượng công nghệ hơn hẳn các dòng xe xăng, nhưng mức giá rất cạnh tranh so với phân khúc.

Khách hàng hào hứng trải nghiệm các dòng xe VinFast.

"Trước giờ tôi cứ nghĩ muốn mua một chiếc xe có đầy đủ tính năng hỗ trợ lái thì cần bỏ ra 3-4 tỷ đồng vì các dòng xe ngoại về Việt Nam toàn bị cắt option, độn giá. Hôm nay thử VinFast VF 8 thật sự khác biệt, đi chiếc xe có 1 tỷ đồng mà như ngôi nhà di động, cái gì cũng có", chị Nguyễn Trần Tiên Đan (Hà Nội) nhận xét sau khi trải nghiệm VF 8 tại sự kiện. Vị khách hàng cho biết tới sự kiện để tìm hiểu về xe điện và nhanh chóng "chốt hạ" mẫu D-SUV Việt.

Ở phân khúc xe dịch vụ, mẫu Limo Green - vừa đạt danh hiệu "MPV phổ thông của năm" tại lễ trao giải Car Awards 2025 - cũng hút khách không kém nhờ thiết kế hiện đại và chi phí vận hành tối ưu. Ngoài Limo Green, sự xuất hiện của các mẫu xe dòng dịch vụ như Minio Green và EC Van cũng thu hút sự quan tâm lớn, cho thấy xe điện đang là lựa chọn lý tưởng của nhiều ngành nghề kinh doanh.

Thực tế thị trường cũng chứng minh sức hút của phương tiện điện trong những năm gần đây. Lũy kế đến hết tháng 11/2025, VinFast đạt doanh số 147.450 xe. Đặc biệt, có tháng VinFast ghi nhận doanh số hơn 20.000 xe. Những con số biết nói này không chỉ phản ánh sức hút của xe điện Việt, mà còn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của người tiêu dùng vào giao thông xanh.

Động lực chuyển đổi xanh từ hệ sinh thái VinFast

Lý giải sức hút của VinFast tại triển lãm ô tô lớn nhất năm nói riêng và trên thị trường nói chung, anh Trần Đức Minh - một người theo dõi ngành xe lâu năm có mặt tại VnMS 2025 - nhận định, trong những năm qua, thương hiệu Việt đã có những bước tiến ấn tượng về sản phẩm.

"Hiếm có thương hiệu nào mang tới dải sản phẩm đa dạng và quy mô ‘khủng’ đến như vậy, từ xe phổ thông cho tới xe cao cấp, thậm chí xe siêu sang phục vụ nguyên thủ cũng có. Người dùng ở bất kỳ mức thu nhập nào đều có thể mua ô tô", anh Minh phân tích.

Đáng nói hơn, theo anh, VinFast còn đang chủ động dùng chính nguồn lực của mình để giúp xe điện dễ tiếp cận hơn. Hàng loạt chính sách ưu đãi thiết thực và hấp dẫn được hãng triển khai đồng bộ suốt thời gian qua, như "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3, "Thu xăng đổi điện", "Vì Thủ đô/TP.HCM trong xanh", miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027…

(ảnh trạm sạc)

Từ góc độ vĩ mô hơn, anh cho rằng bên cạnh yếu tố "bề nổi" là dải sản phẩm chất lượng, hợp ví, VinFast cũng là thương hiệu tiên phong xây dựng hạ tầng dành riêng cho xe điện tại Việt Nam, từng bước đưa xe điện trở nên tiện lợi hơn cả xe xăng.

Hiện tại, V-Green - đơn vị phát triển trạm sạc trên toàn cầu dành cho xe điện VinFast - đã "phủ sóng" mạng lưới 150.000 cổng sạc khắp 34/34 tỉnh, thành. Đối với xe máy điện, hệ thống trạm đổi pin cũng đang được đơn vị này đẩy mạnh triển khai, giúp xóa bỏ hoàn toàn băn khoăn về việc sạc xe.

Một lợi thế khác được anh Minh nhắc tới là hệ thống xưởng dịch vụ lớn nhất thị trường. Kết hợp với chính sách hậu mãi được định vị theo chuẩn 5 sao, VinFast mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người mua xe điện.

"VinFast đang khiến việc chuyển sang xe điện trở thành lựa chọn hợp lý về kinh tế, tiện lợi về sử dụng và yên tâm về lâu dài. Khi mọi rào cản đều được gỡ bỏ, người tiêu dùng sẽ tự nhiên lựa chọn giải pháp xanh", anh Minh đánh giá.