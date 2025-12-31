Coteccons muốn thâu tóm một doanh nghiệp thi công nền móng

CTCP Xây dựng Coteccons (MCK: CTD, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương mua 100% vốn góp của Công ty TNHH GEO Foundations Việt Nam.

Coteccons mua lại doanh nghiệp nêu trên nhằm mục đích mở rộng hoạt động của Coteccons trong lĩnh vực thi công, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh cốt lõi, nhằm tăng thêm nguồn doanh thu cho toàn tập đoàn và nâng cao nhận diện thương hiệu của Coteccons trên thị trường.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH GEO Foundations Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Bauer Việt Nam được thành lập từ tháng 11/2006, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực thi công nền móng.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 30/12/2021, vốn điều lệ của GEO Foundations Việt Nam đang ở mức gần 404,3 tỷ đồng.

Cập nhật mới nhất ngày 26/6/2025, Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của GEO Foundations Việt Nam là ông Mikko Samuel Gastager (SN 1977, Quốc tịch Austria).

Trong một diễn biến khác, ngày 25/12/2025 vừa qua, Coteccons đã chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 5,1 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 50,7 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số cổ phiếu đã phát hành của Coteccons sẽ tăng từ hơn 103,6 triệu cổ phiếu lên hơn 108,7 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 1.036 tỷ đồng lên hơn 1.078 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2/12/2025, Coteccons cũng đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày chi trả dự kiến 22/12/2025.

Với hơn 101,4 triệu cổ phiếu CTD đang lưu hành trên thị trường, ước tính Coteccons sẽ phải chi khoảng hơn 101,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Nguồn chi trả được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.



