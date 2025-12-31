Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Coteccons muốn thâu tóm một doanh nghiệp thi công nền móng

31-12-2025 - 10:48 AM | Doanh nghiệp

Coteccons muốn mua lại 100% vốn góp của GEO Foundations Việt Nam- doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực thi công nền móng.

CTCP Xây dựng Coteccons (MCK: CTD, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương mua 100% vốn góp của Công ty TNHH GEO Foundations Việt Nam.

Coteccons mua lại doanh nghiệp nêu trên nhằm mục đích mở rộng hoạt động của Coteccons trong lĩnh vực thi công, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh cốt lõi, nhằm tăng thêm nguồn doanh thu cho toàn tập đoàn và nâng cao nhận diện thương hiệu của Coteccons trên thị trường.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH GEO Foundations Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Bauer Việt Nam được thành lập từ tháng 11/2006, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực thi công nền móng.

Coteccons muốn thâu tóm một doanh nghiệp thi công nền móng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 30/12/2021, vốn điều lệ của GEO Foundations Việt Nam đang ở mức gần 404,3 tỷ đồng.

Cập nhật mới nhất ngày 26/6/2025, Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của GEO Foundations Việt Nam là ông Mikko Samuel Gastager (SN 1977, Quốc tịch Austria).

Trong một diễn biến khác, ngày 25/12/2025 vừa qua, Coteccons đã chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 5,1 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 50,7 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số cổ phiếu đã phát hành của Coteccons sẽ tăng từ hơn 103,6 triệu cổ phiếu lên hơn 108,7 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 1.036 tỷ đồng lên hơn 1.078 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2/12/2025, Coteccons cũng đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày chi trả dự kiến 22/12/2025.

Với hơn 101,4 triệu cổ phiếu CTD đang lưu hành trên thị trường, ước tính Coteccons sẽ phải chi khoảng hơn 101,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Nguồn chi trả được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.


Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast đổ bộ Congo: Tham vọng bán 100.000 xe máy ngang mức đỉnh tại Việt Nam chỉ trong 1 quý, chính sách 'khai tử' xe cũ có 'đỡ' lại cơn khát điện năng?

VinFast đổ bộ Congo: Tham vọng bán 100.000 xe máy ngang mức đỉnh tại Việt Nam chỉ trong 1 quý, chính sách 'khai tử' xe cũ có 'đỡ' lại cơn khát điện năng? Nổi bật

SSI dự báo lợi nhuận quý 4/2025 của 47 DN: KBC ước tăng 880%, loạt DN tăng 3 chữ số, một Ngân hàng đang "nóng" lại có thể giảm gần 60%

SSI dự báo lợi nhuận quý 4/2025 của 47 DN: KBC ước tăng 880%, loạt DN tăng 3 chữ số, một Ngân hàng đang "nóng" lại có thể giảm gần 60% Nổi bật

Vừa chốt cổ tức tiền mặt, Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục "lì xì" cổ đông VCI bằng cổ phiếu thưởng không hạn chế giao dịch

Vừa chốt cổ tức tiền mặt, Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục "lì xì" cổ đông VCI bằng cổ phiếu thưởng không hạn chế giao dịch

10:46 , 31/12/2025
Nhóm Viconship nâng sở hữu lên gần 24% vốn tại Xếp dỡ Hải An

Nhóm Viconship nâng sở hữu lên gần 24% vốn tại Xếp dỡ Hải An

10:33 , 31/12/2025
Kho tài liệu chứa 1,5 triệu bút lục vụ án liên quan công ty kiểm định sữa giả Hiup, kẹo Kera

Kho tài liệu chứa 1,5 triệu bút lục vụ án liên quan công ty kiểm định sữa giả Hiup, kẹo Kera

10:15 , 31/12/2025
Thanh tra "điểm mặt" loạt doanh nghiệp vi phạm trong kinh doanh hóa chất ở Đà Nẵng

Thanh tra "điểm mặt" loạt doanh nghiệp vi phạm trong kinh doanh hóa chất ở Đà Nẵng

09:36 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên