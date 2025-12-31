Tâm điểm Báo cáo F&B Quý 3/2025 công bố bởi Kamereo

Thị trường F&B phân hóa rõ nét giữa Hà Nội và TP.HCM

Theo dữ liệu từ hệ sinh thái Kamereo, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp F&B trong Quý 3/2025 cho thấy hai sắc thái khác biệt tại hai đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước.

Tại Hà Nội, phần lớn doanh nghiệp ghi nhận doanh thu ổn định, phản ánh một thị trường ít biến động, nơi tệp khách hàng trung thành cao đóng vai trò giữ nhịp tăng trưởng. Tuy nhiên, mức độ mở rộng và tăng trưởng doanh thu diễn ra chậm, cho thấy doanh nghiệp tại khu vực này ưu tiên sự bền vững hơn là tăng trưởng nóng.

Ngược lại, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế thị trường năng động nhất khi có đến 45,1% doanh nghiệp tham gia khảo sát có doanh thu tăng trưởng lên tới 20% trong quý 3/2025. Con số này phản ánh tốc độ phục hồi nhanh, khả năng mở rộng mô hình linh hoạt và mức độ sẵn sàng đổi mới cao của các doanh nghiệp tại khu vực phía Nam.

Sự phân hóa này cho thấy ngành F&B không còn tăng trưởng đồng đều, mà đang bước vào giai đoạn chọn lọc – nơi chiến lược vận hành và khả năng thích ứng quyết định tốc độ phát triển.

Người tiêu dùng thận trọng, phân khúc phổ thông chiếm ưu thế

Báo cáo của Kamereo cũng chỉ ra sự thay đổi rõ rệt trong hành vi chi tiêu của thực khách. Gần 70% người tiêu dùng chi dưới 300.000 đồng cho mỗi bữa ăn, cho thấy phân khúc phổ thông và trung cấp tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo trên thị trường.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng, thực khách ngày càng ưu tiên các lựa chọn hợp lý về giá nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và trải nghiệm, buộc doanh nghiệp F&B phải cân đối lại chiến lược menu, định giá và tối ưu chi phí vận hành.

*Hình ảnh thuộc Báo cáo F&B Quý 3/2025 của Kamereo.

Áp lực chi phí gia tăng, nguyên liệu và mặt bằng là "điểm nóng"

Một trong những thách thức lớn nhất của ngành F&B trong Quý 3/2025 đến từ sự gia tăng mạnh của chi phí vận hành. Doanh nghiệp tại cả Hà Nội và TP.HCM đều phản ánh chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, trong đó mức độ tác động tại TP.HCM được ghi nhận cao hơn.

Trong cơ cấu doanh thu, chi phí nguyên liệu tiếp tục là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất, trở thành yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chi phí mặt bằng tại Hà Nội chiếm tới 33,3%, cao hơn đáng kể so với TP.HCM với 15,4%, phản ánh sự khác biệt về giá thuê và quy mô cơ sở hạ tầng giữa hai thị trường.

Doanh nghiệp chủ động cắt giảm chi phí, mỗi thị trường một chiến lược

Trước áp lực chi phí, doanh nghiệp F&B đã có những điều chỉnh chiến lược rõ rệt. Tại Hà Nội, 33,3% doanh nghiệp lựa chọn cắt giảm chi phí nguyên liệu và marketing nhằm tối ưu biên lợi nhuận và duy trì sự ổn định trong vận hành.

Trong khi đó, 46,2% doanh nghiệp tại TP.HCM ưu tiên cắt giảm chi phí nhân sự, tập trung tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu suất làm việc và kiểm soát quy mô trong giai đoạn mở rộng nhanh. Sự khác biệt này phản ánh tư duy quản trị linh hoạt, bám sát đặc thù từng thị trường.

*Hình ảnh thuộc Báo cáo F&B Quý 3/2025 của Kamereo.

Online trở thành động lực tăng trưởng chính

Báo cáo Kamereo ghi nhận hơn 60% doanh nghiệp F&B ghi nhận tăng trưởng đơn hàng giao đi trong Quý 3/2025, trong đó mức tăng trưởng cao tập trung ở những doanh nghiệp chuyển đổi nhanh sang kênh online.

Các mô hình tận dụng hiệu quả nền tảng số trong bán hàng, giao nhận, marketing và chăm sóc khách hàng đang cho thấy khả năng thích ứng vượt trội, biến online từ kênh bổ trợ thành trụ cột tăng trưởng chiến lược.

Chuyển đổi xanh: từ xu hướng thành yêu cầu tất yếu

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050, cùng cam kết đạt Net Zero vào năm 2050 tại COP26, ngành F&B đang đứng trước áp lực và cơ hội chuyển đổi mạnh mẽ.

*Hình ảnh thuộc Báo cáo F&B Quý 3/2025 của Kamereo.

Các chính sách thúc đẩy sản xuất xanh, giảm phát thải và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững đang từng bước tác động đến cách doanh nghiệp F&B lựa chọn nguyên liệu, bao bì và mô hình vận hành. Chuyển đổi xanh không còn là lợi thế truyền thông, mà đang trở thành yêu cầu bắt buộc để phát triển dài hạn.

AI dần trở thành công cụ cạnh tranh mới của doanh nghiệp F&B

Bên cạnh chuyển đổi xanh, báo cáo Kamereo cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn của doanh nghiệp F&B đối với ứng dụng AI trong vận hành. Từ dự báo nhu cầu nguyên liệu, tối ưu tồn kho đến cá nhân hóa marketing và chăm sóc khách hàng, AI đang giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí tốt hơn và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong môi trường cạnh tranh cao. Nhiều doanh nghiệp đang hướng đến áp dụng công nghệ trong tối ưu vận hành và lựa chọn nhà cung ứng tích hợp công nghệ như Kamereo.

*Hình ảnh thuộc Báo cáo F&B Quý 3/2025 của Kamereo.

Kamereo cho biết doanh nghiệp đang xây dựng lộ trình ứng dụng AI vào các khâu vận hành và phát triển kinh doanh, từ phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng, dự báo nhu cầu đến hỗ trợ doanh nghiệp F&B ra quyết định nhanh và chính xác hơn. Các giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí vận hành, hạn chế lãng phí và nâng cao năng lực cạnh tranh cho đối tác trong giai đoạn tới.

AI không thay thế con người, nhưng đang trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng giúp doanh nghiệp F&B ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn và bền vững hơn.