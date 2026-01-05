Hai 'đại gia' trăm tỷ tại Lạng Sơn trực tiếp 'đối đầu' với Viettel Post

Theo báo cáo của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) về Viettel Post (VTP), dự án Công viên Logistics tại Lạng Sơn là tín hiệu rõ ràng nhất thể hiện tham vọng của VTP muốn lấn sang các khâu khác của thị trường logistics tại Việt Nam thay vì chỉ tập trung vào dịch vụ chuyển phát chặng cuối.

BVSC đánh giá Lạng Sơn là tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương với Trung Quốc và việc VTP thăm dò mảng kinh doanh mới tại đây đầu tiên là hợp lý.﻿

Hiện tại, Lạng Sơn có 7 cửa khẩu/lối thông. Theo tổng hợp của BVSC, trung bình, mỗi ngày có khoảng hơn 1.400 lượt xe xuất - nhập qua lại giữa hai nước và hai cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh chiếm khoảng hơn 85% lượng xe qua lại kể trên (chủ yếu nhập khẩu). Hàng hóa tại hai cửa khẩu trên chủ yếu là nông sản, tổng lượng xuất nhập khẩu giữa hai nước tại đây có thể lên đến hơn 10.000 tấn/ngày.

Tại khu vực hoạt động của công viên Logistics này, theo nghiên cứu của BVSC có hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với hoạt động kinh doanh của VTP là CTCP Vận tải Thương mại Bảo Nguyên và CTCP Hữu Nghị Xuân Cương.

Đây đều là hai doanh nghiệp đã hoạt động lâu đời tại khu vực này, đều được thành lập từ 2006. Mặc dù chưa có số liệu về số lượng xe tại hai bãi của doanh nghiệp này, BVSC cho rằng ở khu vực này thị phần chủ yếu vẫn do hai doanh nghiệp kể trên nắm giữ với khi họ sở hữu hai bãi xe diện tích lớn và ở vị trí đắc địa.﻿

Cụ thể, bãi đỗ Bảo Nguyên có diện tích 25,5 ha; đang đề xuất dự án mở rộng 120 ha, nằm cạnh khu vực cửa khẩu Hữu Nghị; cách 750 m (3 phút đi xe) tới cửa khẩu Hữu Nghị và 14,5 km (29 phút đi xe) tới cửa khẩu Tân Thanh.﻿

Bãi đỗ Xuân Cương có ﻿diện tích 143,7 ha; nằm ở khu vực riêng biệt so với hai cửa khẩu; cách 15,3 km (29 phút đi xe) tới cửa khẩu Tân Thanh và 5,3 km (11 phút đi xe) tới cửa khẩu Hữu Nghị.

BVSC ước tính mảng kinh doanh này có tiềm năng khi mặc dù tổng quy mô doanh thu không quá cao (gần 1.000 tỷ đồng trong 2024, tăng trưởng ~20% CAGR từ 2020 đến 2024), nhưng quy mô về lợi nhuận của hai doanh nghiệp này trong 2024 khá tốt, với biên lợi nhuận ròng bình quân từ 25-30%.

Theo BVSC, xét về vị trí địa lý, hai bãi đỗ của Bảo Nguyên và Xuân Cương có lợi thế hơn so với Công viên Logistics của VTP do nằm cạnh các cửa khẩu quan trọng.

﻿CTCP Vận tải Thương mại Bảo Nguyên thành lập ngày 8/5/2006, trụ sở chính tại thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn do ông Nguyễn Quang Tuấn (1971) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và người đại diện pháp luật.

Tháng 6/2021, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 248 tỷ đồng, không rõ cơ cấu cổ đông. T﻿rước đó, theo đăng ký kinh doanh thay đổi vào tháng 12/2017, công ty có vốn điều lệ 68 tỷ đồng, ông Nguyễn Quang Tuấn góp 64,14 tỷ đồng, nắm 94,32% vốn điều lệ.

Ảnh: CTCP Hữu Nghị Xuân Cương

﻿CTCP Hữu Nghị Xuân Cương được thành lập vào ngày 10/2/2006, trụ sở chính tại Trung tâm dịch vụ Hữu Nghị Xuân Cương, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Ngay ngày đầu tiên của năm 2026, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty vừa thay đổi từ ông Nguyễn Hồng Cương (1972) sang bà Nguyễn Thị Phượng (1990). Theo giới thiệu trên website, Chủ tịch HĐQT của công ty là bà Lê Thị Xuân.

Tháng 1/2021, công ty tăng vốn điều lệ lên 680 tỷ đồng, trong đó bà Lê Thị Xuân góp 433,84 tỷ đồng, nắm 63,8% vốn điều lệ, ông Nguyễn Hồng Cương góp 178,16 tỷ đồng, nắm 26,2% và 10% vốn điều lệ còn lại của ông Vũ Anh Tuân.

Hữu Nghị Xuân Cương được biết đến như là “doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh” mạnh dạn đầu tư vào dịch vụ bến bãi tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị – Lạng Sơn.

Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như dịch vụ khai báo hải quan, Dịch vụ hỗ trợ hiện trường và bảo hiểm, Dịch vụ sang tải và lưu đỗ, Dịch vụ kho bãi, Dịch vụ vận tải, Dịch vụ logistics đối với hàng thương mại điện tử, Dịch vụ đối với hành khách xuất nhập cảnh,...

Theo Báo Lạng Sơn, hiện tại, công ty có khoảng 700 người lao động, lượng xe ra vào bến bãi của đơn vị khoảng 650 xe/ngày.﻿

Năm 2024, doanh thu của công ty đạt trên 500 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023; đóng góp vào ngân sách hơn 97 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho gần 700 lao động với thu nhập trung bình trên 14 triệu đồng/người/tháng.