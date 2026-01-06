Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi 305 sổ đỏ tại dự án của Novaland

Trong kết luận mới công bố, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà đầu tư tại dự án NovaBeach Cam Ranh (tên pháp lý Mỹ Mỹ Resort), với tổng diện tích hơn 85.000 m². Mục tiêu là rà soát, điều chỉnh lại mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật hiện hành.



Dự án NovaBeach Cam Ranh khởi công từ tháng 10/2020, quy mô khoảng 22,6 ha, gồm 26 bungalow, 182 biệt thự, 18 lô thương mại và hơn 1.700 căn condotel. Quá trình triển khai phát sinh nhiều tồn tại về đất đai, quy hoạch và trình tự thủ tục đầu tư.



Theo kết luận thanh tra, việc lựa chọn nhà đầu tư không qua đấu thầu đối với dự án có sử dụng đất không phù hợp Luật Đất đai. Đồng thời, việc giao đất, cho thuê đất khi dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011–2015 của huyện Cam Lâm bị xác định là vi phạm trình tự pháp lý.



Đáng chú ý, dù dự án đã được điều chỉnh mục đích từ đất ở nông thôn sang đất thương mại – dịch vụ và áp dụng hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, cơ quan chức năng chưa xác định giá đất làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, mật độ xây dựng gộp theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt vượt mức 15% theo quy định; các lần điều chỉnh sau đó chưa đi kèm việc xác định lại giá đất tương ứng.



Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo rà soát thủ tục giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh loại đất, thời hạn sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai.



Tổ chức thực hiện xác định giá đất để tính tiền thuê đất khi điều chỉnh từ đất ở nông thôn không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại dịch vụ; thu hồi 305 GCNQSDĐ đã cấp cho Nhà đầu tư (với tổng diện tích 85.085 m2) để điều chỉnh mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.



Kiểm tra, rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án, đảm bảo phù họp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.



Đồng thời, kiểm tra, rà soát, đánh giá việc chậm tiến độ hoàn thành dự án trong thời gian dài để có biện pháp xử lý phù hợp, theo quy định; yêu cầu Nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính để hoàn thành dự án.



Được biết, Novaland qua các công ty con đã gián tiếp sở hữu phần lớn vốn tại Công ty TNHH Carava Resort, đơn vị là chủ đầu tư dự án Mỹ Mỹ Resort (tên thương mại Novabeach Cam Ranh). Novaland thông qua Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khánh An nắm đến 95,49% vốn Carava Resort sau khi góp vốn và tái cấu trúc sở hữu trong nhóm công ty liên quan đến dự án.



Vào tháng 10/2020, Novaland và nhà thầu chính Viteccons đã khởi công xây dựng dự án Novabeach Cam Ranh. ﻿