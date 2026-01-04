Lộ diện nhóm Novaland tại công ty nghìn tỷ nắm ‘đất vàng’ tại tp.HCM

Hai doanh nghiệp liên quan đến Novaland trở thành cổ đông lớn của Seaprodex

Ngày 27/12/2025, CTCP Địa ốc Ngân Hiệp công bố thông tin về việc hoàn tất mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Seaprodex). Giao dịch được thực hiện vào ngày 23/12.

Trước đó, Ngân hiệp không nắm cổ phiếu nào của SEA, sau giao dịch, công ty trở thành cổ đông lớn tại Seaprodex với tỉ lệ sở hữu 24,03%. Hiện tại, giá trên sàn của SEA đang giao dịch là 40.500 đồng/cổ phiếu, tính theo giá thị trường, Ngân Hiệp phải chi ra 1.215 tỉ đồng để sở hữu 24,03% của SEA.

Cũng trong ngày 23, ﻿CTCP Đầu tư Redwood đã mua vào hơn 10,5 triệu cổ phiếu SEA, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 8,44%.

Tổng số lượng cổ phiếu SEA do Ngân Hiệp và Redwood mua vào đạt gần 40,6 triệu cổ phiếu, và bằng đúng số lượng cổ phiếu SEA được giao dịch thỏa thuận vào ngày 23 với tổng giá trị giao dịch gần 1.395 tỷ đồng, tương đương với giá khoảng 34.360 đồng/cp, thấp hơn khoảng 24% so với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm đó.

Được biết, Ngân Hiệp là công ty con do Novaland sở hữu 99,98% vốn điều lệ. Ngân Hiệp hiện đang là chủ đầu tư của dự án NovaWorld Ho Tram, phân kỳ Wonderland và Habana Island. ﻿

﻿Còn Đầu tư Redwood có tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nova Cồn Ấu, được Novaland thành lập vào 2012. Sau đó, công ty đổi tên thành CTCP Du lịch sinh thái Nova Cồn Ấu, CTCP Du lịch và Nghỉ dưỡng Nova Phù Sa, CTCP Du lịch và Nghỉ dưỡng Phù Sa trước khi có tên CTCP Đầu tư Redwood như hiện nay. Người đại diện pháp luật của công ty cũng chuyển từ ông Bùi Thành Nhơn sang ông Bùi Đạt Chương và nay là ông Lý Trường An. Hiện không rõ cơ cấu cổ đông.

Ông Lý Trường An là Chủ tịch HĐTV của Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Hướng Công Viên. Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Hướng Công Viên từng là cổ đông lớn của Seaprodex nhưng đã thoái hết vốn trong tháng 2/2024. ﻿

Một công ty con khác của Novaland là Nova Hospitality cũng đã từng là cổ đông lớn của Seaprodex. Cụ thể, ngày 4/12/2023, Nova Hospitality đã chi ra hơn 330 tỷ đồng để mua hơn 17,6 triệu cổ phiếu SEA theo phương thức thỏa thuận, tương ứng mỗi cổ phiếu mua vào với giá khoảng 18.700 đồng/cp. Tuy nhiên, chỉ đến 2/1/2024, Nova Hospitality đã bán ra 18 triệu cổ phiếu SEA.

Sau giao dịch, Nova Hospitality đã hạ sở hữu tại Seaprodex từ 23,3 triệu đơn vị (tương đương 18,65% vốn) xuống còn 5,3 triệu đơn vị (tương đương 4,24% vốn), qua đó không còn là cổ đông lớn của Seaprodex.﻿

﻿Seaprodex và khu đất vàng số 2-4-6 Đồng Khởi

Theo tìm hiểu, ﻿Seaprodex được thành lập từ năm 1978, từng là anh cả trong ngành thủy sản nước nhà trước khi có sự vươn lên của các công ty tư nhân.

Tổng công ty hiện có vốn điều lệ 1.250 tỷ đồng và giá trị vốn hóa thị trường gần 5.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh chính liên quan đến các hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản, cùng với một số mảng khác như thức ăn chăn nuôi, bất động sản...



Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, Seaprodex ghi nhận doanh thu thuần gần 559 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và lãi sau thuế hơn 144 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Ngoài hoạt động cốt lõi, Seaprodex còn được nhắc đến như doanh nghiệp sở hữu nhiều đất vàng với khu đất trụ sở chính nằm tại số 2-4-6 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

Nằm ở một trong những vị trí đắc địa nhất của trung tâm Sài Gòn, khu đất vàng này do Seaprodex quản lý, làm trụ sở văn phòng làm việc. Sau đó, khu đất được lập dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng, thương mại và khách sạn.



Sở hữu vị trí đẹp ở khu trung tâm sầm uất bậc nhất Sài Gòn, dự án đất vàng này nhanh chóng đã lọt vào "mắt xanh" các đại gia địa ốc. Trong nhiều năm qua, cơ cấu cổ đông sở hữu Seaprodex liên tục biến động, từ Geleximco, Nova Bắc Nam 79, nhóm cổ đông cá nhân, đến Gelex, Red Capital, rồi S.S.G, tất cả đều đến và đi.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025, Seaprodex ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang là tiền mua quyền sử dụng đất tại khu đất số 2-4-6 Đồng Khởi là hơn 692 tỷ đồng, ngoài ra tiền mua quyền sử dụng đất tại khách sạn Blue Sapphire Vũng Tàu, dự án số 2 Ngô Gia Tự Hà Nội là hơn 229 tỷ và gần 110 tỷ đồng.

Tuy nhiên khu đất ﻿số 2-4-6 Đồng Khởi vẫn đang gặp nút thắt về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Quyết định số 6739/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về duyệt phương án giá đất theo giá thị trường của khu đất số 2-4-6 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Seaprodex.

Mặc dù Tổng Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính để được chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và đã được Chi cục thuế Quận 1 xác nhận Tổng Công ty đã nộp tiền đất tại ngày 24/01/2017, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận Tổng Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng cho đến hiện nay, Tổng Công ty vẫn chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện triển khai Dự án xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ trên khu đất này.﻿