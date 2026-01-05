VCP huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để thâu tóm một công ty thủy điện

CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP (mã: VCP, sàn UPCoM) vừa có báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó ngày 25/12/2025, VCP đã phát hành 5.000 trái phiếu mã VCP12501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 25/12/2028. Lãi suất phát hành 10%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên (6 tháng/kỳ tính lãi), lãi suất cho các kỳ tiếp theo là 10,2%/năm.

Theo phương án phát hành tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 17/12/2025, đây là trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.

Tài sản bảo đảm ban đầu là hơn 39,2 triệu cổ phần VCP trị giá gần 1.016 tỷ đồng. Trong đó gồm: 14,78 triệu cổ phần VCP thuộc sở hữu của CTCP DH Holdings; 11,97 triệu cổ phần VCP thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư VSD; ông Vũ Đức Hạnh, Đoàn Mạnh Thường và bà Nguyễn Thị Hồng mỗi người hơn 4.15 triệu cổ phần.

Được biết, CTCP Đầu tư VSD do ông Vũ Ngọc Tú - Chủ tịch HĐQT VCP làm Tổng giám đốc. Trong khi đó, DH Holdings trở thành cổ đông lớn của VCP sau khi mua 3,95 triệu cổ phiếu vào ngày 16/06/2025, nâng sở hữu lên hơn 4,2 triệu cổ phiếu.



Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được VCP dùng để mua 816.000 cổ phần, tương ứng chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty CP Linh Linh.

Nguồn: VCP

Công ty CP Linh Linh tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư Điện Linh Linh, được thành lập năm 2005, tại Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà không để ở.

Từ tháng 8/2021, công ty đổi tên thành Công ty CP Linh Linh và hiện do bà Lương Thị Lợi là người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Khóa 3 tại xã Nậm Xé, (tỉnh Lào Cai) với công suất thiết kế 28MW, đã đi vào vận hành thương mại năm 2023.



