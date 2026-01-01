Lộ diện 16 cái tên trong 'Câu lạc bộ 3.000 tỷ': Khi Apple, Heineken và các 'ông trùm' ngân hàng tạo nên hơn 780.000 tỷ thu ngân sách cho TP.HCM

Chiều ngày 30/12, tại hội nghị báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm 2025 có sự tham dự của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, bức tranh tài chính của đầu tàu kinh tế cả nước đã được phác họa với những gam màu sáng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo từ Sở Tài chính, tính đến sáng cùng ngày, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 781.585 tỷ đồng. Con số này tương ứng 116,4% dự toán Trung ương giao và 112,1% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Thu nội địa tiếp tục đóng vai trò trụ cột với 558.839 tỷ đồng, vượt 23,4% dự toán Trung ương.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cơ cấu nguồn thu năm nay là sự hiện diện của "Câu lạc bộ 3.000 tỷ" gồm 16 doanh nghiệp có số nộp ngân sách vượt mốc này. Danh sách này phản ánh rõ nét cấu trúc kinh tế của thành phố khi hội tụ đầy đủ các đại diện từ khối sản xuất, tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ và FDI.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Trong nhóm sản xuất và tiêu dùng, các tên tuổi quen thuộc vẫn duy trì phong độ đóng góp ổn định. Cụ thể, lĩnh vực bia - rượu - nước giải khát và thuốc lá tiếp tục là nguồn thu lớn với sự góp mặt của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam, Chi nhánh số 2 của đơn vị này tại Vũng Tàu, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.

Ở mảng công nghiệp ô tô, hai liên doanh lớn là Toyota Việt Nam và Mitsubishi Việt Nam cũng ghi danh vào nhóm dẫn đầu.

Đáng chú ý, danh sách năm nay ghi nhận sự đóng góp đáng kể từ khối công nghệ và bán lẻ với cái tên Công ty TNHH Apple Việt Nam.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước vẫn giữ vai trò trụ cột, tiêu biểu là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS).

Trong danh sách này có sự xuất hiện của Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, một đơn vị có gốc từ tỉnh Bình Dương. Về phía bất động sản và du lịch, Công ty cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ là đại diện tiêu biểu góp mặt trong nhóm nộp thuế nghìn tỷ này.

Khối tài chính ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế huyết mạch của nền kinh tế khi đóng góp 3 đại diện trong nhóm nộp thuế trên 3.000 tỷ đồng, bao gồm Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).

Bên cạnh nhóm dẫn đầu, TP.HCM cũng ghi nhận 39 doanh nghiệp có số nộp ngân sách từ 1.000 tỷ đồng đến dưới 3.000 tỷ đồng. Phân khúc này có sự đa dạng hóa ngành nghề cao hơn với sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài như Shinhan Việt Nam, các công ty bảo hiểm nhân thọ lớn như Prudential, Manulife, cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán (SSI), hàng tiêu dùng (Unilever, Vina-BAT), hóa dầu (Long Sơn) và vận tải công nghệ (Grab).

Đặc biệt, hệ thống Xổ số kiến thiết các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đóng góp vào nguồn thu này. Ở phân khúc từ 500 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng, 49 doanh nghiệp khác cũng đã được vinh danh, bao gồm nhiều ngân hàng như Nam Á, OCB, HSBC và tập đoàn Becamex.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã có những chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa của nguồn thu ngân sách: "Ngân sách nhà nước không tự nhiên mà có, mà là kết tinh của niềm tin nhân dân, trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động" .

Theo lãnh đạo thành phố, mỗi đồng ngân sách thu được phải được quản lý minh bạch, sử dụng công tâm và chuyển hóa thành các công trình phúc lợi cụ thể. Nhìn về năm 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận định kết quả năm nay không phải là đích đến mà là "bệ phóng cho chặng đường phát triển mới của thành phố trong vai trò một siêu đô thị đặc biệt" , với kỳ vọng tăng thu ngân sách ít nhất 10%, xứng đáng với vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước.