Bộ Công Thương thống kê: WinCommerce, Long Châu lớn nhất Việt Nam ngành bán lẻ, chuỗi dược phẩm

04-01-2026 - 19:20 PM | Doanh nghiệp

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cả nước năm 2025 đạt 7.093 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2024. Đây là mức tăng cao trong 5 năm trở lại đây.

Bộ Công Thương vừa phát hành báo cáo thị trường nội địa Việt Nam năm 2025, cho thấy nhiều kết quả đáng tự hào về doanh nghiệp nội đứng đầu nhiều thị trường trong nước.

﻿Về chuỗi bán lẻ , WinCommerce với thương hiệu WinMart (Masan mua lại và tái cấu trúc Vinmart trước thuộc Vingroup) là đơn vị lớn nhất với khoảng 4.600 cửa hàng (WinMart, WinMart+, Win) trên cả nước đang vận hành. Riêng trong năm 2025, WinComerce đã mở thêm khoảng 800 cửa hàng, các cửa hàng mới này chủ yếu ở vùng nông thôn (chiếm khoảng 70%).

Bách Hóa Xanh được thành lập vào cuối năm 2015 bởi Thế giới Di động, ban đầu, Bách Hóa Xanh đã thử nghiệm mô hình siêu thị thực phẩm tươi sống tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó, công ty vừa phát triển mạng lưới, vừa chuyển đổi mô hình kinh doanh cho phù hợp. Đến cuối năm 2025, mạng lưới phân phối bán lẻ của Bách Hóa Xanh đạt khoảng 2.000 điểm bán. Riêng trong năm 2025, công ty đã mở thêm gần 400 cửa hàng, 70% các cửa hàng tập trung ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Một﻿ số đơn vị lớn khác là Central Retail của Thái Lan. Doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2012, hiện có khoảng 330 siêu thị, cửa hàng Go, Big C, Tops Market trên cả nước; tổng diện tích bán lẻ đạt 1.300.000 m2; có khoảng 15.000 lao động; mỗi ngày có khoảng 500.000 lượt khách đến mua sắm.

﻿Aeon Việt Nam bắt đầu chính thức hoạt động và đầu tư tại Việt Nam từ năm 2011. Aeon đã và đang đầu tư phát triển mở rộng hệ thống phân phối tại Việt Nam với các trung tâm thương mại (Aeon Mall), cửa hàng tổng hợp (SSM), mini-store (Aeon The Nine), cửa hàng tiện lợi (Max Valu). Tính đến cuối năm 2025, Aeon Việt Nam đã vận hành 8 trung tâm mua sắm; 15 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị; 45 siêu thị vừa và nhỏ; 180 cửa hàng tiện lợi; 29 cửa hàng chuyên doanh (Specialty Store); 1 cửa hàng dược mỹ phẩm.

Về chuỗi dược phẩm , báo cáo cho biết chuỗi dược phẩm - Long Châu (FPT Retail) được hình thành từ năm 2017, là chuỗi cửa hàng dược phẩm lớn nhất Việt Nam. Tính đến cuối năm 2025, chuỗi dược phẩm Long Châu có 2.343 nhà thuốc và 226 đơn vị tiêm chủng, doanh thu đạt khoảng 1,28 tỷ USD.

Về chuỗi cửa hàng tiện lợi ﻿, Circle K là chuỗi cửa hàng tiện lợi nước ngoài đầu tiên thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Hiện Cicle K đang dẫn đầu cả nước về số cửa hàng tiện lợi với hơn 460 cửa hàng. Một số cái tên lớn khác là GS25 của Hàn Quốc lớn thứ hai ở Việt Nam với hơn 200 cửa hàng, 7-Eleven có khoảng 150 cửa hàng.

Thị trường bán lẻ hàng hóa và dịch vụ Việt Nam với quy mô khoảng 269 tỷ USD, trong đó bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 205 tỷ USD (số liệu ước tính đến cuối năm 2025) đang được coi là thị trường rất tiềm năng, thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn trong nước và trên thế giới.

﻿Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cả nước năm 2025 đạt 7.093 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2024. Đây là mức tăng cao trong 5 năm trở lại đây (không tính đến năm 2021-2022 là những năm tăng, giảm bất thường do ảnh hưởng của việc giãn cách xã hội giai đoạn trong và sau dịch bệnh Covid-19).

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

