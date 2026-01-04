Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết

04-01-2026 - 17:47 PM | Doanh nghiệp

Hàng loạt điểm kinh doanh quán ăn, cà phê đã rời thị trường trước Tết nhưng cũng nhiều nơi nhanh chóng có thương hiệu mới thế chỗ

Ghi nhận thị trường TPHCM gần đây, rất nhiều quán ăn đã thông báo đóng cửa, sang quán, cho thuê mặt bằng ngay trước Tết.  

Thông lệ hằng năm, đây thường là thời điểm các mô hình kinh doanh ẩm thực (F&B) không hiệu quả ngưng kinh doanh bởi thiệt hại ít nhất. Bởi lẽ, nếu hoạt động qua Tết, quán sẽ phát sinh rất nhiều chi phí.

Và đây cũng là thời điểm nhiều thương hiệu mới tham gia thị trường để đón đầu mùa Tết nên thị trường sang nhượng khá sôi động. 

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết- Ảnh 1.

Quán ăn "Đồn Đất" những ngày cuối cùng của năm 2025 vẫn đông khách

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết- Ảnh 2.

Đầu năm 2026, quán ngưng kinh doanh sau hơn 35 năm. Trả lời trên truyền thông, bà Thu, chủ quán cho biết bà muốn nghỉ ngơi sau mấy chục năm làm việc. Bà nói thêm, những thay đổi gần đây buộc chủ quán phải thích nghi nhưng bà đã lớn tuổi nên dừng lại lúc này là phù hợp.

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết- Ảnh 3.

Một điểm kinh doanh ẩm thực có vị trí vàng, gần Bệnh viện Từ Dũ, lưu lượng khách đông nhưng vừa đóng cửa

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết- Ảnh 4.

Một quán phở khu vực trung tâm mở từ 1989 vừa treo bảng sang mặt bằng

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết- Ảnh 5.

Quán cơm niêu

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết- Ảnh 6.

và quán bún bò trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định) cùng trà mặt bằng

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết- Ảnh 7.

Một quán ăn cạnh ở tiếp giáp thiên đường ẩm thực Vạn Kiếp và Phan Xích Long cũng trả mặt bằng

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết- Ảnh 8.

Tuy nhiên, ngành kinh doanh ẩm thực có tỉ lệ ra - vào cao. Trong ảnh là chi nhánh cà phê Amazon cuối tháng 11-2025 vừa ngưng kinh doanh

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết- Ảnh 9.

Đến tháng 12-2025 đã thay bằng chi nhánh cà phê của Trung Nguyên

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết- Ảnh 10.

Tháng 10-2025, tiệm lẩu Cù Lao Xưa sang quán

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết- Ảnh 11.

Đến tháng 12-2025, Tiệm lẩu An thay thế ở vị trí cũ

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết- Ảnh 12.

Tháng 11-2025, cà phê Di Linh thu dọn bàn ghế

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết- Ảnh 13.

Chỉ thời gian ngắn sau, mô hình kinh doanh ẩm thực khác đã thay thế

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Khải Minh Nhật, chuyên gia đào tạo F&B, cho biết mọi năm, Tết là thời điểm bùng nổ khai trương, hút khách đón Tết và gặt hái quả ngọt cuối năm. Tuy nhiên, năm nay tình trạng đóng cửa, sang quán khá rầm rộ.

Lý do là tâm lý lo ngại của nhiều người kinh doanh trước những quy định mới, đặc biệt là thuế mà chủ quản chưa nắm bắt kịp lẫn chưa thay đổi cho phù hợp với những quy định đó.

Nỗi lo lớn nhất là sợ "hồi tố" của những thương hiệu kinh doanh ẩm thực lâu năm đăng ký mô hình hộ kinh doanh nên họ chọn cách rút lui khỏi thị trường theo dạng ngưng hẳn hoặc nghe ngóng để bắt đầu lại.

"Dù vậy, kinh doanh ẩm thực vẫn là thị trường đầy tiềm năng bởi đây là nhu cầu cơ bản và có xu hướng tăng. Thị trường sắp tới sẽ thuộc về các doanh nghiệp hay thương hiệu đang làm đúng và tuân thủ qui định của pháp luật" – ông Nhật nhấn mạnh.


Theo Ngọc Ánh

Người Lao động

