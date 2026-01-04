Tổng giá trị các doanh nghiệp "họ" Vingroup trên sàn chứng khoán Việt chạm mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng gần 5,5 lần trong năm 2025

Kết phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, cổ phiếu họ nhà Vin đã đóng cửa với tất cả các cổ phiếu đều tăng trưởng tích cực.

Cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng 4% lên mức giá 169.600 đồng/cp, cổ phiếu VHM của Vinhomes tăng 5,5% lên 124.000 đồng/cp, cổ phiếu VRE tăng 2,6% và cổ phiếu VPL tăng 3,5%.﻿

Tính đến hết năm, giá trị cổ phiếu VIC tăng gấp 8,4 lần so với đầu năm, đưa vốn hóa Vingroup vượt mốc 1,3 triệu tỷ đồng.

Cổ phiếu VHM cũng đã tăng ﻿3,1 lần so với hồi đầu năm và là doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 2 thị trường với 509.000 tỷ đồng.

Những doanh nghiệp tỷ đô khác thuộc họ Vingroup ﻿trên sàn chứng khoán là Vincom Retail (VRE) với vốn hóa tại thời điểm cuối năm đạt hơn 76.000 tỷ, ﻿tăng gần 2 lần so với hồi đầu năm. Cổ phiếu VPL chốt giá cuối năm 2025 ở mức 94.200 đồng/cp, vốn hóa thị trường gần 169.000 tỷ đồng.

Vinpearl là “tân binh” của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 khi mới chào sàn ngày 13/5. Ngay phiên chào sàn, cổ phiếu VPL tăng kịch trần lên mức 85.500 đồng/cp, đẩy vốn hóa Vinpearl vượt 150.000 tỷ đồng.

Công ty họ Vin nhỏ nhất và không thuộc CLB "tỷ đô" là CTCP Sách Việt Nam (mã chứng khoán VNB) vốn hóa gần 1.175 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty VinFast (mã chứng khoán VFS) niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ) hiện có vốn hóa khoảng 7,8 tỷ USD (tương đương khoảng 205.000 tỷ đồng) tính đến ngày 31/12/2025. Tỷ lệ lợi ích của VinGroup tại VinFast là 50,7%.

Tổng giá trị vốn hóa của "họ VinGroup" trên sàn chứng khoán Việt đạt hơn 2 triệu tỷ đồng.﻿ Tính cả VinFast, tổng giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán của hệ thống VinGroup đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" đã ghi nhận đà tăng phi mã. Không tính VinFast, tổng giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán của hệ thống VinGroup tại thời điểm đầu năm là hơn 379.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị vốn hóa họ nhà Vin trên sàn chứng khoán Việt đã tăng gần 5,5 lần lên mốc hơn 2 triệu tỷ.

Sự thăng hoa của cổ phiếu họ Vingroup đồng thời kéo theo giá trị tài sản cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup gia tăng đáng kể.

Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản chứng khoán đạt 761.700 tỷ đồng, tăng thêm 670.600 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng trưởng lên tới 736%.﻿

Theo dữ liệu từ Forbes, tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở mức 30 tỷ USD. Với khối tài sản này, ông hiện đứng thứ 72 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 của Vingroup (VIC) cho thấy kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu thuần đạt 169.611 tỷ đồng (tương đương 6,45 tỷ USD), tăng 34%, và lợi nhuận sau thuế gấp 1,9 lần cùng kỳ, đạt 7.565 tỷ đồng.

Mảng kinh doanh bất động sản (chủ yếu là Vinhomes) tiếp tục là "cỗ máy in tiền " của tập đoàn. Mảng này đóng góp 78.300 tỷ đồng (tương đương 3 tỷ USD) vào doanh thu thuần hợp nhất, chiếm 46% tổng cơ cấu.

Quan trọng hơn cả doanh thu đã ghi nhận, "của để dành" của Vinhomes đang ở mức cao kỷ lục. Khoản doanh số chưa ghi nhận (phản ánh từ các hợp đồng đã ký nhưng chưa bàn giao) đã đạt 224.000 tỷ đồng (tương đương 8,5 tỷ USD) tại cuối quý III, tăng 93% so với cùng kỳ năm 2024. Con số khổng lồ này đảm bảo nguồn thu vững chắc cho Vinhomes trong các năm tới.

Bên cạnh việc thu tiền từ các dự án hiện hữu, Vinhomes cũng liên tục khởi công và chuẩn bị ra mắt các "đại dự án" mới. Nổi bật là Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), một "thành phố" ven biển rộng 2.870 ha, dự kiến ra mắt thị trường ngay trong tháng 11/2025. Các dự án gối đầu trọng điểm khác bao gồm Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), Vinhomes Phước Vĩnh Tây (Long An), KCN Vinhomes tại Hải Phòng, và 7 dự án Nhà ở xã hội Happy Home trên cả nước.

Mảng sản xuất (chủ yếu là VinFast) đã vươn lên thành trụ cột doanh thu lớn thứ hai, ghi nhận gần 50.700 tỷ đồng (tương đương 1,9 tỷ USD) , chiếm gần 30% tổng cơ cấu.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2024, doanh thu mảng này đã tăng trưởng tới 80% . Trong 9 tháng, VinFast đã bàn giao 110.362 ô tô điện trên toàn cầu (tăng 149%).

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực công nghiệp nặng và hạ tầng. VinMetal được chính thức thành lập (tháng 10/2025) để gia nhập lĩnh vực luyện kim, trong khi VinSpeed cũng được công bố với vai trò tiên phong phát triển hạ tầng đường sắt tốc độ cao.

Bên cạnh hai trụ cột chính, các mảng kinh doanh còn lại đóng vai trò tạo dòng tiền ổn định và bổ trợ cho hệ sinh thái.

Khối thương mại dịch vụ truyền thống ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực. Mảng cho thuê bất động sản (Vincom Retail) mang về 8.390 tỷ đồng. Với đà phục hồi mạnh của ngành du lịch, tổng doanh thu vận hành 9 tháng của Vinpearl đạt 12.700 tỷ đồng, ghi nhận tăng trưởng mạnh 27-29% ở cả mảng khách sạn và VinWonders.

Mảng Y tế (Vinmec) thu 3.850 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Doanh thu mảng Giáo dục (Vinschool, VinUni) cũng duy trì tăng trưởng ổn định 12%, đạt 4.612 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vingroup vừa ra mắt thương hiệu Vin New Horizon , phát triển mô hình đô thị và dịch vụ cho người cao tuổi cũng như lấn sân sang mảng giải trí với việc thành lập CTCP Phát triển điện ảnh V-Film vào cuối tháng 9/2025

Một điểm đáng chú ý khác là mảng "Hoạt động kinh doanh khác", bao gồm chủ yếu các dịch vụ tổng thầu xây dựng, quản lý bất động sản và dịch vụ công nghệ thông tin. Mảng này bất ngờ mang về 23.811 tỷ đồng doanh thu, trở thành nguồn thu lớn thứ ba của tập đoàn.

Một thành tích nổi bật của mảng này là việc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) đã tổ chức thành công triển lãm "80 Năm Hành trình Độc lập, Tự do, và Hạnh phúc", thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan.