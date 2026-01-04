Kỳ tích 0,1% đưa một doanh nghiệp Việt lọt top 10 thế giới

Trong kỷ nguyên số, một cuộc gọi bị rớt không đơn thuần là gián đoạn tín hiệu, mà là sự đứt gãy của dòng chảy công việc và cảm xúc. VoLTE CDR (tỷ lệ rớt cuộc gọi trên nền tảng 4G) từ lâu đã được xem là "nhịp đập" sống còn của các nhà mạng viễn thông.

Chính vì vậy, Tổng công ty Mạng lưới Viettel (VTNET) đơn vị thuộc Tập đoàn Viettel chịu trách nhiệm quản lý, vận hành toàn bộ hạ tầng mạng viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam và các thị trường quốc tế - đã đặt mục tiêu cao chưa từng có cho chỉ số quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông.

Theo đó, tháng 12/2025, Tổng Công ty đã thiết lập một kỷ lục mới khi đưa tỷ lệ rớt cuộc gọi VoLTE CDR về mức 0,1% . Điều này đồng nghĩa trong 1.000 cuộc gọi, chỉ có duy nhất 1 cuộc gặp vấn đề. Theo dữ liệu đánh giá 50 nhà mạng lớn trên toàn cầu – bao gồm cả những cường quốc công nghệ như Hàn Quốc, Singapore hay các nước Bắc Âu – chỉ số VoLTE CDR của Viettel đứng trong nhóm 10 nhà mạng tốt.

Để thực hiện được điều này, thách thức đặt ra cho đội ngũ VTNet không chỉ là vấn đề kỹ thuật thuần túy mà còn là bài toán tâm lý khách hàng. Viettel hiện là một trong số ít nhà mạng trên thế giới tiên phong áp dụng cơ chế giải phóng cuộc gọi lỗi chỉ trong 4 giây, thay vì 10 giây như thông lệ quốc tế. Điều này có nghĩa, bất cứ cuộc gọi nào kéo dài khoảng lặng hơn 4 giây sẽ lập tức bị ngắt, thay vì 10 giây theo mức trung bình của thế giới.

VTNet triển khai phân tích từ mức tổng thể mạng lõi (Core IMS) xuống đến từng trạm phát sóng (eNodeB) và cuối cùng là tới từng thuê bao cụ thể. Việc này giúp nhận diện chính xác lỗi nằm ở lớp mạng nào (vô tuyến, truyền dẫn hay cấu hình thuê bao) để đưa ra "đơn thuốc" điều trị đặc hiệu cho từng khu vực. Các kỹ sư tập trung phân tích để tìm ra 20% nhóm nguyên nhân gây ra 80% số vụ rớt cuộc gọi, ưu tiên xử lý dứt điểm các nhóm lỗi phổ biến nhất.

Để hiện thực hóa mục tiêu 0,1%, một chiến dịch tổng lực đã được kích hoạt với sự tham gia của Trung tâm Kỹ thuật Toàn cầu, toàn bộ 3 Trung tâm Kỹ thuật Khu vực và Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông. Hàng loạt giải pháp táo bạo đã được triển khai đồng bộ trên khắp cả nước.

Hơn 10.500 trạm 4G đã được dựng lên để xóa bỏ 12.000 điểm đen về vùng phủ. Không chỉ dừng lại ở các khu vực dân cư, đội ngũ kỹ thuật còn ngày đêm bám đường để tối ưu hóa 158 tuyến cao tốc và quốc lộ dài 23.000 km. Hàng ngàn giải pháp ngắn hạn và dài hạn được áp dụng, giúp các vùng lõm sóng thoát tồi và cải thiện chất lượng vượt bậc.

Hàng chục kỹ sư tinh nhuệ ở các lĩnh vực đã nghiên cứu và áp dụng thành công 16 tính năng, tham số mới vào mạng lưới. Những nỗ lực này đã giúp xử lý triệt để các lỗi phức tạp như xung đột chuyển giao sóng, lỗi không tương thích trên một số dòng thiết bị đầu cuối hay các sự cố nghẽn truyền dẫn.

Kết quả là KPI VoLTE CDR toàn mạng đã cải thiện 45%, từ mức 0,18% về 0,1%. Tốc độ 4G được cải thiện 10%, thời gian sử dụng 4G tăng lên 99,12% - vượt trội so với các nhà mạng khác trong nước.

Với người dùng phổ thông, sự khác biệt giữa tỷ lệ lỗi 0,18% và 0,1% có thể khó nhận biết bằng mắt thường, nhưng với các chuyên gia kỹ thuật, đó là khoảng cách giữa "tốt" và "hoàn hảo". Đây là một tỷ lệ tiệm cận sự tuyệt đối mà hiếm nhà mạng nào trên thế giới dám đặt ra làm mục tiêu.