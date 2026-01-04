Nhìn lại 2025: Các tập đoàn tư nhân Việt Nam đang bơm hàng triệu tỷ đồng vào loạt siêu công trình biểu tượng

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Nằm trên diện tích hơn 900.000 m2, công trình được ghi nhận là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thế giới, trở thành biểu tượng mới về hạ tầng sự kiện của Việt Nam.

Điểm nhấn là Tòa nhà triển lãm Kim Quy, công trình biểu tượng với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000m² gồm 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, công trình là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn.

Dự án khánh thành vào ngày 19/08/2025, sau gần 10 tháng thi công. Vingroup là chủ đầu tư với số vốn gần 7.000 tỷ đồng.

Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế - Saigon Marina IFC

Tòa tháp Saigon Marina IFC (Marina Central Tower) do Capitaland Tower làm chủ đầu tư và Masterise Homes phát triển đã chính thức khánh thành vào ngày 19/08/2025 tại vị trí "vàng" số 2 Tôn Đức Thắng, TP HCM.

Với quy mô 55 tầng nổi và tổng diện tích sàn hơn 106.000m2, đây là tòa tháp văn phòng hạng A+ đạt chuẩn LEED Gold, sở hữu đặc quyền kết nối trực tiếp với ga Metro Ba Son ngầm.

Dự án có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1 tỷ USD (hơn 22.000 tỷ đồng), đóng vai trò là trung tâm tài chính quốc tế mới quy tụ các tập đoàn đa quốc gia và các thương hiệu xa xỉ hàng đầu. Công trình không chỉ là biểu tượng kiến trúc mới của TP.HCM mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy vị thế kinh tế của Việt Nam trong khu vực.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội

Đây là một siêu đô thị mang tính biểu tượng do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, chính thức khởi công vào ngày 19/12/2025 trong chuỗi lễ khởi công nhiều công trình lớn trên cả nước.

Với diện tích quy hoạch khoảng hơn 9.171 ha trải dài trên 11 xã phía Nam Thủ đô, dự án được định hướng trở thành một trung tâm thể thao, đô thị – dịch vụ và du lịch quy mô lớn của Việt Nam.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn khu ước tính khoảng 925.000–925.651 tỷ đồng (tương đương hơn 35 tỷ USD), đây là một trong những dự án tư nhân lớn nhất lịch sử đầu tư bất động sản/hạ tầng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thể thao đẳng cấp quốc tế, gồm sân vận động lớn và các cụm thể thao, kết hợp với khu đô thị dân cư – thương mại – dịch vụ, nhằm nâng tầm Hà Nội trên bản đồ các sự kiện thể thao khu vực và quốc tế.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội là một siêu dự án hạ tầng đô thị chiến lược được khởi công vào ngày 19/12/2025, với liên danh các nhà đầu tư tư nhân gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát, triển khai theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng và phạm vi rộng khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở trên địa bàn 19 phường, xã của Hà Nội.

Quy mô hạ tầng gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km, hệ thống công viên, cảnh quan và không gian công cộng rộng khoảng 3.300 ha, cùng diện tích dành cho tái thiết đô thị hơn 2.100 ha dọc hai bờ sông.

Khi hoàn thành dự kiến vào năm 2030, trục đại lộ này được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng không gian đô thị mới, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội, nâng cao chất lượng sống và thu hút đầu tư vào khu vực ven sông.

Công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

Dự án Công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch tại Hà Nội là một công trình lớn mang tính biểu tượng được UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn Sun Group phối hợp triển khai theo hình thức đối tác công – tư (PPP), chính thức khởi công vào ngày 19/12/2025.

Với tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng (tương đương khoảng 184 triệu USD), dự án có quy mô diện tích sử dụng đất khoảng 73,8 ha và tuyến cảnh quan trải dài hơn 13 km hai bên dòng sông Tô Lịch, đi qua nhiều quận, phường nội đô.

Khi hoàn thành, công viên này được kỳ vọng sẽ hồi sinh dòng sông lịch sử Tô Lịch, tạo ra một biểu tượng văn hóa – cảnh quan mới của Hà Nội, kết nối thiên nhiên – văn hóa – giải trí và nâng cao chất lượng không gian đô thị.

