Nhà máy VinFast Hà Tĩnh sản xuất 22.000 ô tô điện chỉ sau 4 tháng đi vào vận hành

Theo Báo Hà Tĩnh, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh năm 2025 tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm khoảng 30,74% trong GRDP toàn tỉnh.

Theo Sở Công thương, giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong GRDP năm 2025 ước tăng 15,22% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 30,74% trong GRDP của tỉnh; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2024.

Các sản phẩm chủ lực tăng khá, điện sản xuất ước đạt gần 11 tỷ kWh (tăng 8%); sợi ước đạt gần 10.000 tấn (tăng 12%); bia ước đạt hơn 84 triệu lít (tăng 2% so với cùng kỳ). Đặc biệt, chỉ số bứt phá tập trung vào các sản phẩm công nghiệp mới: sản lượng pack pin ước đạt gần 54 nghìn pack (gấp hơn 9 lần cùng kỳ); cell pin ước đạt 19,5 triệu cell.

Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast đã đi vào vận hành, sản xuất 22.000 ô tô điện sau 4 tháng đi vào vận hành, đóng góp vào việc giữ nhịp tăng trưởng cho chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh, bù lại cho sản phẩm chủ lực thép giảm sản lượng đến 11% so với cùng kỳ.

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó, ﻿Báo Hà Tĩnh cho biết, năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh ước đạt 8,78%, đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố trên cả nước và xếp thứ nhất trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong đó, nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast là nhân tố quan trọng đưa tăng trưởng của tỉnh đạt 8,78%.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh được khởi công vào ngày 29/06/2025 tại Khu Kinh tế Vũng Áng, chỉ sau chưa đầy 7 tháng khởi động dự án, là dự án thứ 5 trong hệ thống nhà máy đang được VinFast triển khai trên toàn cầu.



Nhà máy có tổng diện tích 360.000 m2, bao gồm các phân khu chức năng chính là xưởng Hàn thân vỏ, xưởng Sơn, xưởng Lắp ráp, kho Logistics cùng Trung tâm Kiểm định chất lượng. Bên cạnh đó, một cụm nhà máy phụ trợ có tổng diện tích 240.000 m2 cũng đang được xây dựng và sẽ tiếp tục được mở rộng trong các năm tiếp theo.﻿

Giai đoạn đầu, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 200.000 xe/năm, tương đương với tốc độ xuất xưởng trung bình 35 xe mỗi giờ. Trong tương lai, nhà máy sẽ tiếp tục được mở rộng để nâng công suất, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Trong giai đoạn đầu, để tối ưu dây chuyền sản xuất, nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ tập trung sản xuất các dòng xe điện đô thị cỡ nhỏ như VF 3, Minio Green, EC Van và một số mẫu xe mới đang trong lộ trình phát triển.

Theo thông báo từ Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast tại Hà Tĩnh cho biết trong đợt tuyển dụng cuối năm, nhà máy tuyển dụng 2.500 lao động nhu cầu nhân sự đa dạng, từ tổ trưởng, kỹ sư, kỹ thuật viên đến công nhân vận hành. Thu nhập bình quân được công bố dao động trong khoảng 10–18 triệu đồng/tháng, tùy theo vị trí.

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất ô tô điện, Nhà máy pin VINES Vũng Áng đang trong giai đoạn vận hành giai đoạn I, có quy mô 8 ha và công suất 100.000 pack pin/năm, với vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Một dự án hỗ trợ quan trọng khác là Nhà xưởng cho thuê phục vụ ngành phụ trợ ô tô điện, có quy mô lên tới 132 ha và vốn đầu tư 21.400 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng vào tháng 12/2026, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 6/2027.

Năm 2025, Hà Tĩnh đón 43 dự án đầu tư trong nước, có tổng vốn gần 120.000 tỷ đồng (tăng 22 dự án, tăng hơn 7 lần quy mô vốn đăng ký so với cùng kỳ); 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt gần 22,9 triệu USD.

KKT Vũng Áng - trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh tiếp tục khẳng định sức hút khi đón “đại bàng” Tập đoàn Vingroup với chuỗi dự án quy mô lớn, có tính lan tỏa và dẫn dắt phát triển. Đặc biệt, sự kiện trọng đại chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Vingroup đã khởi động 4 dự án lớn với tổng mức đầu tư hơn 127.000 tỷ đồng: Nhà máy Sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh; Khu đô thị mới Kỳ Trinh; Nhà máy Điện gió Kỳ Anh và Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh.