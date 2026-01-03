Những doanh nghiệp đầu tiên hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2026

BSR kỳ vọng lãi sau thuế hơn 2.160 tỷ đồng

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (MCK: BSR, sàn HoSE) mới đây đã công bố Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 tạm thời.

Cụ thể, trong năm 2026, Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ tiếp tục tập trung vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định và liên tục ở công suất tối ưu, cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng cường công tác an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường và phòng chống cháy nổ tại nhà máy.

Song song đó, chủ động linh hoạt trong công tác mua dầu thô và nguyên liệu trung gian; xây dựng chiến lược, kế hoạch mua phù hợp để đảm bảo nguồn cung ổn định và tối ưu chi phí.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổng sản lượng sản xuất của Lọc hóa dầu Bình Sơn trong năm 2026 dự kiến đạt gần 7,7 triệu tấn. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm dầu diesel ước đạt hơn 3,5 triệu tấn, xăng RON 95 ước đạt gần 2,4 triệu tấn,...

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 tạm thời của Lọc hóa dầu Bình Sơn. Nguồn: BSR

Về kế hoạch tài chính hợp nhất, Lọc hóa dầu Bình Sơn đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 dự kiến đạt 154.140 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ sản phẩm chính ước đạt 86.842 tỷ đồng; doanh thu từ sản phẩm mới ước đạt 57.061 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh quốc tế ước đạt 2.225 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.405 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.162 tỷ đồng, đồng thời nộp ngân sách Nhà nước khoảng 12.595 tỷ đồng.

Về kế hoạch chia cổ tức, Lọc hóa dầu Bình Sơn dự kiến chi 1.001 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 2%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 200 đồng (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2025).

Ngoài ra, Lọc hóa dầu Bình Sơn lên kế hoạch đầu tư trong năm 2026 với tổng vốn dự kiến 8.578 tỷ đồng, bao gồm 8.454 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản và 124 tỷ đồng đầu tư mua sắm trang thiết bị. Toàn bộ nguồn vốn sẽ được lấy từ vốn chủ sở hữu.

Đạm Cà Mau đặt mục tiêu doanh thu hơn 17.600 tỷ đồng

Đầu tháng 12/2025, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, MCK: DCM, sàn HoSE) đã công bố các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2026.

Theo đó, tổng sản lượng sản xuất Urê mà Đạm Cà Mau dự kiến đạt được trong năm 2026 là 926 nghìn tấn; đạm chức năng ước đạt 120 nghìn tấn; sản lượng NPK ước đạt 350 nghìn tấn; CO2 thực phẩm ước đạt 3,7 nghìn tấn.

Bên cạnh đó, Đạm Cà Mau dự kiến sản lượng kinh doanh đạm Urê đạt 771 nghìn tấn; đạm chức năng ước đạt 120 nghìn tấn; NPK dự kiến đạt 350 nghìn tấn; CO2 thực thẩm ước đạt 3,7 nghìn tấn và phân bón tự doanh đạt 395 nghìn tấn.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Đạm Cà Mau. Nguồn: DCM

Về kế hoạch tài chính hợp nhất, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 17.615 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.320 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 1.182 tỷ đồng.

Đồng thời, Đạm Cà Mau dự kiến dùng 734 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị. Trong đó, 455 tỷ đồng được lấy từ vốn vay và khác; còn lại 279 tỷ đồng được lấy từ vốn chủ sở hữu.

Doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng doanh thu bứt phá trong năm 2026

Tại Hội thảo Gặp gỡ các nhà đầu tư diễn ra hồi đầu tháng 12/2025, CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) cho biết ước tính doanh thu năm 2025 đạt 3.824 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty dự kiến lãi sau thuế 618 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch.

Trên đà tăng trưởng, Taseco Land lên kế hoạch năm 2026 với mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, tương ứng lần lượt gấp 3 lần và 5 lần mức kết quả thực hiện được trong năm 2025.

Theo lãnh đạo Taseco Land, các dự án đã bán hàng từ trước năm 2025 như Central Riverside (Thanh Hóa), Nghi Sơn Central Park (Thanh Hóa), Central Square (Thái Nguyên) và các dự án mở bán mới năm 2025 như Khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3, sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

Năm 2026, Taseco Land cũng dự kiến mở bán dự án Phố đi bộ Thái Nguyên, dự án Duy Tiên (Hà Nam), dự án Trung Văn.... Nguồn hàng dồi dào từ các dự án này hứa hẹn sẽ mang tới nguồn doanh thu tiềm năng cho doanh nghiệp trong năm tới.

Một doanh nghiệp bất động sản khác cũng vừa công bố kế hoạch năm 2026 là CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, MCK: SGR, sàn HoSE).

Cụ thể, Saigonres đặt mục tiêu tổng doanh thu trong năm 2026 dự kiến đạt 1.380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 380 tỷ đồng và tổng mức đầu tư dự kiến 3.850 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo báo cáo kết quả hoạt động sản kinh doanh năm 2025, Saigonres mang về doanh thu 337 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 159 tỷ đồng và chi phí đầu tư 198,2 tỷ đồng.

Như vậy, so với kết quả kinh doanh thực hiện được trong năm 2025, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 của Saigonres cho thấy doanh thu dự kiến cao gấp hơn 4 lần; lợi nhuận trước thuế cũng dự kiến tăng 139% và chi phí đầu tư cao gấp hơn 19 lần.

Khánh Hân