Lần đầu có người gốc Việt nắm quyền Chủ tịch của Toyota Việt Nam

Kể từ tháng 1/2026, Toyota Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn điều hành mới khi cả hai vị trí quyền lực nhất là Chủ tịch và Tổng giám đốc đều được thay thế bởi những nhân sự dày dạn kinh nghiệm từ các thị trường lớn như Bắc Mỹ và Trung Quốc.

Theo thông báo từ TMV, ông Tiền Quốc Hào sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch và ông Osamu Hirata giữ chức Tổng giám đốc. Sự thay đổi này diễn ra sau khi ông Nakano Keita kết thúc nhiệm kỳ 3 năm (từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2025) tại thị trường Việt Nam.

Ông Tiền Quốc Hào trước khi về Việt Nam đang nắm giữ các trọng trách quan trọng tại Tập đoàn Ô tô Toyota (TMC) như Phó Tổng Giám đốc Khu vực châu Á và Chủ tịch Toyota Châu Á tại Singapore.

Ông Tiền Quốc Hào sẽ là người gốc Việt đầu tiên giữ quyền Chủ tịch của Toyota Việt Nam. Ảnh: TMV

Theo một số thông tin, ông Tiền Quốc Hào sinh ra tại TP HCM, gia nhập Toyota Canada từ năm 1999 và tới nay đã có hơn 25 năm kinh nghiệm lãnh đạo trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị của cả hai thương hiệu Toyota và Lexus tại Bắc Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Châu Á. Về học vấn, tân Chủ tịch Toyota Việt Nam sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Canada và có nền tảng chuyên môn về Kỹ thuật Điện.

Đồng hành cùng ông Tiền Quốc Hào là tân Tổng giám đốc Osamu Hirata, người có hơn 30 năm gắn bó với tập đoàn Toyota. Ông Hirata gia nhập tập đoàn từ năm 1995 và dành phần lớn sự nghiệp cho công tác hoạch định chiến lược toàn cầu.

Đáng chú ý, ông từng giữ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn phụ trách hoạt động bán hàng cho cả Toyota và Lexus tại thị trường Bắc Mỹ đến năm 2023. Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt TMV, ông là Trưởng Ban Hoạt động Bán hàng và Hoạch định của tập đoàn mẹ tại Nhật Bản vào năm 2024. Kinh nghiệm điều hành tại khu vực Bắc Mỹ và Singapore được kỳ vọng sẽ giúp ông thích ứng nhanh với những biến động của thị trường ô tô Việt Nam.

Ông Osamu Hirata sẽ là Tân Tổng giám đốc Toyota Việt Nam. Ảnh: TMV

Việc bổ nhiệm hai nhân sự có thâm niên điều hành tại các thị trường phát triển cho thấy bước đi chiến lược của hãng xe Nhật trong việc duy trì thị phần và định hướng lại hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ năm 2026.

Sự thay đổi nhân sự này diễn ra trong bối cảnh Toyota vừa trải qua một nhiệm kỳ đầy biến động về doanh số tại thị trường Việt Nam dưới thời người tiền nhiệm. Theo số liệu tổng kết, trong năm 2024, Toyota Việt Nam đã bán ra tổng cộng 63.240 xe (đã bao gồm xe Lexus), duy trì vị thế là một trong những hãng xe dẫn đầu thị trường.

Tuy nhiên, nếu so sánh với năm 2022 khi doanh số đạt kỷ lục hơn 92.000 xe, có thể thấy giai đoạn 2023-2025 là thời điểm hãng phải đối mặt với nhiều áp lực cạnh tranh từ các đối thủ cùng sự thay đổi trong thói quen mua sắm của người dùng trong nước. Việc đưa những lãnh đạo có kinh nghiệm điều hành tại các thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc về Việt Nam cho thấy bước đi tập trung vào việc ổn định và tìm kiếm đà tăng trưởng mới cho giai đoạn tiếp theo.