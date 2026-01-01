Co.opmart Bình Triệu gặp khó, phải trả mặt bằng thuê trước hạn, công ty trên sàn ‘trầy trụa’ tìm khách mới

Ảnh minh họa

Ngày 26/12, Công ty cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (SFC) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Tại Đại hội, khi cổ đông hỏi về việc Co.opmart Bình Triệu đã trả mặt bằng thuê tại 68/1 Quốc Lộ 13, ban lãnh đạo công ty cho biết, đối với mặt bằng tại 68/1 Quốc Lộ 13, Công ty đang tích cực tìm kiếm khách hàng để đàm phán cho thuê mặt bằng.

Theo đó, Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đã đề nghị chấm dứt hợp đồng thuê tài sản từ tháng 7/2025 do gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Hiện nay, Công ty đang làm việc với Saigon Co.op để thanh lý hợp đồng.



Ban lãnh đạo cho biết, hợp đồng vẫn còn hiệu lực nhưng hai bên đã thống nhất chấm dứt, được Công ty xác định là trường hợp bất khả kháng từ phía đối tác.﻿

SFC đang tìm phương án thay thế, tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ để đảm bảo nguồn thu và có lợi nhuận. Theo Chủ tịch HĐQT Lê Trọng Hiếu, bài toán quan trọng nhất là bù chi phí đất và tránh để mặt bằng trở thành gánh nặng. Do đó, Công ty phải chọn lọc chứ không lấp đầy bằng mọi giá.

“ Ngay cả Co.opmart cũng không trụ được thì việc tìm mô hình thay thế không hề đơn giản, trong khi chi phí đất thì vẫn phát sinh ”, ông Hiếu nói.﻿

Đồng thời, Công ty đang rà soát, đánh giá thực trạng của các mặt bằng và HĐQT giao cho công ty lập phương án đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.﻿

Tổng Giám đốc Trịnh Bá Bộ cho biết, từ năm trước Công ty đã bắt đầu xem lại từng vị trí một, chú trọng các yếu tố pháp lý, khả năng sinh doanh thu và mức độ phù hợp với bối cảnh tiêu dùng mới. Mục tiêu là không mở rộng ồ ạt, mà chọn những điểm có thể tạo giá trị.

Ví dụ, tại cửa hàng xăng dầu số 4 trên đường Điện Biên Phủ, nếu dự án Rạch Xuyên Tâm hoàn thành đúng tiến độ, phần diện tích phía sau có thể được kích hoạt để vừa duy trì bán lẻ xăng dầu, vừa khai thác thương mại.

Ban Lãnh đạo nhìn nhận mảng cho thuê khó mở rộng thêm. Phần lớn mặt bằng là các khu đất được Nhà nước giao từ lâu, SFC chỉ quản lý khai thác, không sở hữu trọn vẹn nên biên độ đầu tư hạn chế. Một số vị trí hết thời hạn giao đất nhưng chưa được gia hạn, khiến Doanh nghiệp không thể đẩy nhanh để làm lớn mà chỉ duy trì ở mức đủ bù chi phí thuê đất.

Trong khi đó, những điểm đủ pháp lý để làm mạnh như trường hợp trên đường Quốc lộ 13 lại phát sinh biến động khi đối tác trả mặt bằng trước hạn, tạo khoảng trống doanh thu và khiến kế hoạch khai thác gặp trở ngại.

Thông tin thêm về dự án tại 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Công ty cho biết đang tiếp tục làm việc với Công ty Đô Thành - đối tác hợp tác kinh doanh, để phối hợp thực hiện thủ tục hoàn công Tòa nhà theo quy định và giải quyết những tồn tại trong hợp đồng HTKD đã ký kết.﻿

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2026 với chỉ tiêu tổng sản lượng xăng dầu đạt 89 triệu lít, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 24,7 tỷ đồng, và tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 12%/vốn điều lệ.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, công ty triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp chiến lược. Về mặt vận hành, công ty cam kết cung ứng xăng dầu đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chuẩn mực về chất lượng, số lượng và tính minh bạch theo quy định Nhà nước.

Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm quản trị để tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng suất lao động. Cơ sở hạ tầng cũng được chú trọng thông qua việc cải tạo, sửa chữa hệ thống cửa hàng xăng dầu và đầu tư trụ bơm mới nhằm tăng năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, công ty tập trung vào việc khai thác hiệu quả các mặt bằng sẵn có, quản lý vốn chặt chẽ, đồng thời tinh gọn bộ máy tổ chức và nâng cao năng lực đội ngũ thông qua công tác đào tạo. Cuối cùng, cơ chế giao kế hoạch chi phí hoạt động sẽ được Hội đồng Quản trị thực hiện sát sao nhằm tạo tính chủ động cho Ban điều hành trong việc kiểm soát nguồn lực hiệu quả.