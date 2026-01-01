Novaland hoàn tất phát hành 184 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn và trái chủ quốc tế

Ngày 31/12/2025, HĐQT Novaland thông qua kết quả phát hành 163.658.391 cổ phiếu để hoán đổi nợ cho NovaGroup và Diamond Properties, tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi là hơn 2.577 tỷ đồng.

Trong giai đoạn Novaland khó khăn, các cổ đông này đã luôn cam kết đồng hành và đã hỗ trợ Novaland trong việc dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay/ trái phiếu để Công ty có thể thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và duy trì hoạt động liên tục.



Vào thời điểm xử lý tài sản đảm bảo, giá cổ phiếu giảm mạnh so với giá ban đầu và đến nay vẫn tiếp tục ở mức thấp. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông cũng giảm đi đáng kể sau khi tài sản đảm bảo bị xử lý.

Căn cứ nhu cầu được bồi hoàn của cổ đông lớn, tại ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8 vừa qua, việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo giá phát hành nêu trên cho các cổ đông này đã được thông qua.



Cùng ngày, với gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 335 triệu USD, HĐQT Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu theo các thông báo chuyển đổi. Cụ thể, số lượng trái phiếu chuyển đổi là 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 747 tỷ đồng.

Tỷ lệ chuyển đổi là 156.018 cổ phiếu/trái phiếu với giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá chuyển đổi này đã được thống nhất với trái chủ theo phương án tái cấu trúc và xác định tại điều khoản điều kiện điều chỉnh của trái phiếu và các Nghị quyết về giá chuyển đổi điều chỉnh sau đó.

Trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025 này, có bốn nhà đầu tư nước ngoài được phát hành tổng cộng 20.750.394 cổ phiếu.



Với tổng 184.408.785 cổ phiếu vừa được phát hành, tương đương Novaland đã giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ. Giá hoán đổi cho từng phương án được xác định độc lập và đều đã đạt được thỏa thuận với cổ đông/ trái chủ, thủ tục phát hành đảm bảo đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

Sau thực hiện hai phương án phát hành này, vốn điều lệ của Novaland đã tăng hơn 1.800 tỷ đồng lên mức 22.320 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Novaland đạt hơn 40%.