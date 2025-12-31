Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MobiFone công bố Quyết định bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc

31-12-2025 - 18:04 PM | Doanh nghiệp

Ngày 31/12/2025, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định giao quyền Tổng giám đốc đối với đồng chí Phó Tổng giám đốc Trần Đức Thành.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty; Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc MobiFone.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ông Trần Đức Thành - quyền Tổng giám đốc Tổng công ty , đồng chí nhấn mạnh : Việc kiện toàn vị trí lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là khi MobiFone đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, chuẩn bị cho những mục tiêu phát triển lớn trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đây là yêu cầu tất yếu nhằm bảo đảm sự ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành, tạo nền tảng vững chắc để Tổng công ty tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ông Trần Đức Thành bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng giao trọng trách, trách nhiệm lớn, đồng thời cam kết sẽ phát huy năng lực, làm việc với tinh thần quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Tổng công ty.

Ông Trần Đức Thành là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời hiện đang sở hữu một số chứng chỉ uy tín về sở hữu trí tuệ.

Lễ công bố diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ và Tổng công ty đối với đội ngũ cán bộ trẻ, đồng thời khẳng định quyết tâm của MobiFone trong việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu phát triển thành doanh nghiệp công nghệ – viễn thông hiện đại, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước đó, đồng chí Đại tá Tô Mạnh Cường – Tổng giám đốc Tổng công ty đã nhận quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/01/2026.

