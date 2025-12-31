Khánh thành chỉnh trang đường Lê Lợi, Khang Điền mong muốn tiếp tục 'làm đẹp' chợ Bến Thành, đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi

Sáng ngày 31/12/2025, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Công ty Khang Điền) tổ chức Lễ Khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, với sự tham dự của Đại diện Lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở xây dựng cùng các Sở ngành liên quan; Đại diện Công ty Khang Điền, các doanh nghiệp tài trợ và cơ quan báo chí trung ương, địa phương…

Lãnh đạo TP.HCM và các sở ngành, đại diện công ty Khang Điền thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi.

Buổi lễ đánh dấu việc hoàn thành công trình chỉnh trang một trong những tuyến đường trung tâm quan trọng bậc nhất của Thành phố – nơi hội tụ các hoạt động thương mại, văn hóa và du lịch.

Công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi được hoàn thành là kết quả của sự tham gia tài trợ tự nguyện của Công ty Khang Điền, với sự đồng thuận của UBND TP.HCM, cùng sự hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ của Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình này không chỉ có ý nghĩa quan trọng về mặt hạ tầng đô thị, mà còn thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp trong quá trình phát triển không gian đô thị TP.HCM, góp phần tạo diện mạo văn minh, hiện đại cho khu vực trung tâm Thành phố. Đây là cách làm hay, cần được lan tỏa và nhân rộng trong thời gian tới.

Các hạng mục chính bao gồm cải tạo hệ thống vỉa hè và dải phân cách; đồng thời chỉnh trang, sơn mới các căn nhà phố liền kề và căn hộ chung cư hai bên đường. Đến nay, với tinh thần trách nhiệm cao, Công ty Khang Điền đã hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng thi công và mỹ quan đô thị theo đúng yêu cầu.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được – Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Bí Thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm xã hội cùng vai trò đồng hành đầy tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của Thành phố.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và khát vọng đóng góp cho diện mạo đô thị, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã chủ động đề xuất, tự nguyện tài trợ kinh phí chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi - một trục giao thông, thương mại và du lịch mang tính biểu tượng của khu vực trung tâm TP.HCM.

Công trình chỉnh trang đường Lê Lợi không chỉ làm cho diện mạo đô thị thêm khang trang, hiện đại, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trước thềm năm mới.

Đây là công trình tiêu biểu cho sự chung tay của Nhà nước - Doanh nghiệp - Người dân, đồng thời là dấu ấn của một dự án thi công thần tốc, về đích vượt tiến độ, lan tỏa niềm tin và kỳ vọng vào một TP.HCM phát triển bền vững, văn minh và hạnh phúc hơn trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện

Theo đó, ông Nguyễn Văn Được cũng thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố, trân trọng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của Công ty Khang Điền và các đơn vị liên quan; đồng thời biểu dương Sở Xây dựng, UBND phường Sài Gòn và phường Bến Thành đã phối hợp chặt chẽ để công trình được hoàn thành đúng kế hoạch.

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Vương Văn Minh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền cho biết: “Khang Điền là công ty đại chúng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) từ năm 2010, với sự tham gia của nhiều cổ đông trong và ngoài nước.

Gần 25 năm phát triển, Khang Điền đã bền bỉ thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng như đóng góp Quỹ vaccine phòng chống Covid-19; xây dựng, tài trợ bệnh viện, trạm y tế, cầu đường, nhà tình thương, nhà tình nghĩa tại nhiều địa phương, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn trong xã hội.

Năm 2024, Khang Điền vinh dự được lựa chọn là đơn vị tài trợ chính cho Công viên Bờ sông Sài Gòn (phía Thủ Thiêm), góp phần hoàn thiện không gian công cộng của Thành phố.

Tiếp nối tinh thần đó, năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục đề xuất tài trợ và trực tiếp triển khai thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi với sự đồng thuận của UBND TP.HCM và sự hướng dẫn của Sở Xây dựng. Công trình được hoàn thành trước ngày 31/12/2025, kịp thời chào đón Năm mới 2026.

Sắp tới, Khang Điền cũng mong muốn được tiếp tục triển khai sơn mới Chợ Bến Thành và nâng cấp diện mạo hai tuyến phố trung tâm là đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Huệ.”

Ông Vương Văn Minh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền phát biểu tại sự kiện.

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của doanh nghiệp, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND TP.HCM tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai dự án, góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Đường Lê Lợi sau chỉnh trang