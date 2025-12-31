MISA nhận nhiệm vụ quốc gia phát triển AI Agent tự vận hành

VFTE 2025 với chủ đề "Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt" do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Diễn đàn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các bộ, ngành, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ số trên cả nước.

MISA nhận nhiệm vụ quốc gia phát triển nền tảng AI Agent tự vận hành 24/7

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số có đủ năng lực và bản lĩnh tự chủ công nghệ. Tập đoàn MISA chính thức nhận nhiệm vụ làm chủ công nghệ và xây dựng các hệ thống AI Agent (Agentic AI) có khả năng chủ động thực hiện nghiệp vụ, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh hướng tới mô hình tự vận hành 24/7. Mục tiêu của nhiệm vụ là đồng hành cùng 30.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong quá trình ứng dụng AI Agent vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, MISA hướng tới thúc đẩy doanh nghiệp và hộ kinh doanh chuyển dịch sang mô hình tự vận hành, qua đó gia tăng năng suất, tối ưu hiệu quả vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ trên quy mô lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của kinh tế số Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, MISA là doanh nghiệp được vinh danh vì những nỗ lực đóng góp tích cực theo chủ trương Make in Viet Nam thể hiện năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo và tinh thần đồng hành cùng Nhà nước trong phát triển các nền tảng công nghệ số cốt lõi của người Việt. MISA đã tập trung đầu tư toàn diện vào trí tuệ nhân tạo, từ mô hình ngôn ngữ tiếng Việt, hạ tầng công nghệ, đến nền tảng AI Agent, robot ứng dụng AI, tạo ra các giải pháp có khả năng tự vận hành, mang lại giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp, cơ quan và xã hội. Song song đó, MISA không ngừng nâng cao năng lực phát triển hệ sinh thái sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng đáp ứng các chương trình chuyển đổi số quy mô lớn và dài hạn của quốc gia.

Các doanh nghiệp công nghệ nhận hoa vinh danh vì những đóng góp tích cực cho chủ trương Make in Viet Nam (Tổng Giám đốc MISA Lê Hồng Quang đứng thứ 2 từ phải sang).

Tại phần Lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025, phần mềm quản lý bán hàng MISA eShop xuất sắc đạt giải Đồng ở hạng mục sản phẩm công nghệ số trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng - Thương mại - Dịch vụ. MISA eShop là giải pháp hàng đầu đồng hành cùng ngành Thuế và hộ kinh doanh trong tiến trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai theo chủ trương của Bộ Chính trị. MISA eShop hỗ trợ quản lý bán hàng đa kênh tiên phong, hợp nhất mọi hoạt động từ online đến offline, giải quyết triệt để bài toán vận hành phức tạp cho mọi quy mô kinh doanh, từ cá nhân, hộ kinh doanh đến doanh nghiệp, từ cửa hàng đơn lẻ tới các chuỗi cửa hàng phức tạp. Với MISA eShop, mọi nghiệp vụ từ Bán hàng – Xuất hóa đơn điện tử – Kê khai thuế – Sổ sách kế toán đều được thực hiện xuyên suốt trên một phần mềm duy nhất. Qua đó, giúp hộ kinh doanh tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm thời gian, công sức, đảm bảo dữ liệu đồng bộ, chính xác, minh bạch.

Bà Bùi Thị Trang - Giám đốc Khối Giải pháp bán lẻ Tập đoàn MISA (thứ 2 từ trái sang) nhận giải Đồng sản phẩm công nghệ Make in VietNam 2025 cho phần mềm quản lý bán hàng MISA eShop.

Việc được giao nhiệm vụ làm chủ công nghệ số chiến lược tại VFTE 2025, được vinh danh trong Top 7 doanh nghiệp xuất sắc triển khai chiến lược Make in Viet Nam cùng giải Đồng MISA eShop đã tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Tập đoàn MISA trong hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam. Đây là sự ghi nhận cho năng lực công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và cam kết đồng hành lâu dài của MISA trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Với quyết tâm làm chủ công nghệ Make in Viet Nam, trọng tâm phát triển Agentic AI - hệ thống AI tự chủ giúp các đơn vị, tổ chức tự vận hành 24/7, Tập đoàn MISA cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan Chính phủ trong việc nâng cao năng suất, tối ưu hiệu quả quản trị và gia tăng năng lực cạnh tranh. Qua đó, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa các sản phẩm số Việt Nam "làm chủ - dẫn dắt - dẫn đầu", đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.