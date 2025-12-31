Dongfeng X9: Lời giải tối ưu chi phí vận tải bối cảnh hiện nay

An Sương Group vừa cho ra mắt Dongfeng X9 hướng đến tối ưu chi phí vận tải

Trong khuôn khổ sự kiện do An Sương Group tổ chức, mẫu xe đầu kéo Dongfeng X9 động cơ Yuchai đã chính thức được giới thiệu ra thị trường vào ngày 20/12/2025 tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại diện là các công ty vận tải trên toàn quốc, các chuyên gia kỹ thuật, doanh nghiệp vận tải và đối tác trong ngành, đánh dấu bước đi mới của An Sương Group tại thị trường Việt Nam.

Đại diện An Sương Group cho biết, Dongfeng X9 được phát triển dựa trên định hướng tối ưu hiệu quả vận hành và chi phí dài hạn cho doanh nghiệp vận tải. Theo đó, sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu về sức kéo và độ bền, mà còn tập trung vào việc giảm chi phí nhiên liệu, hạn chế hao mòn và nâng cao hiệu quả khai thác trong điều kiện vận hành thực tế.

Việc giới thiệu Dongfeng X9 tại Việt Nam thể hiện chiến lược của Dongfeng An Sương trong việc cung cấp các giải pháp phương tiện phù hợp với xu hướng vận tải hiện nay. Khi doanh nghiệp ngày càng ưu tiên những dòng xe có khả năng cân bằng giữa hiệu suất vận hành và chi phí đầu tư khai thác trong dài hạn.

Ông: Vương Long - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị – Tập đoàn DongFeng phát biểu tại sự kiện

Khám phá những đột phá mới giúp Dongfeng X9 trở thành giải pháp tối ưu chi phí

Dongfeng X9 được phát triển theo định hướng trở thành dòng xe đầu kéo phù hợp với điều kiện khai thác vận tải đường dài, hướng đến tối ưu chi phí vận hành cho doanh nghiệp vận tải. Những cải tiến về thiết kế và công nghệ trên mẫu xe này tập trung vào ba tiêu chuẩn chính: hiệu quả vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn cho người sử dụng.

Thiết kế khí động học, giảm lực cản tối ưu tiêu hao nhiên liệu

Một trong những điểm đáng chú ý trên Dongfeng X9 là thiết kế cabin thế hệ mới với cấu trúc khí động học được cải tiến với hệ số cản gió 0.445. Phần đầu xe, mui lướt gió, gương chiếu hậu và các chi tiết thân xe được thiết kế đồng bộ nhằm giảm lực cản không khí khi vận hành ở tốc độ cao. Giải pháp này giúp xe duy trì khả năng vận hành ổn định trên các tuyến đường dài, đồng thời góp phần cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu.

Bên cạnh đó, khung gầm sử dụng kết cấu thép cường lực, được kiểm chứng trong điều kiện vận hành thực tế, giúp tăng độ bền và khả năng chịu tải khi xe hoạt động liên tục với cường độ cao.

Sự kiện thu hút đông đảo công ty vận tải trên cả nước

Động cơ và hệ truyền động mạnh mẽ, vận hành ổn định

Dongfeng X9 được trang bị động cơ Yuchai dung tích 12L, công suất 490 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 2.400 Nm. Đáng chú ý, mô-men xoắn lớn bậc nhất phân khúc này được phát huy ngay từ dải vòng tua thấp từ 950 -1400 vòng/phút, giúp xe khởi hành nhẹ nhàng, duy trì lực kéo ổn định khi chở tải nặng và vận hành hiệu quả trên các cung đường đèo dốc hoặc địa hình phức tạp.

Với sự kết hợp giữa sức mạnh động cơ, hệ truyền động bền bỉ và công nghệ hỗ trợ vận hành hiện đại, Dongfeng X9 được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho các đơn vị vận tải đang tìm kiếm một mẫu xe đầu kéo hiệu quả, ổn định và kinh tế trong dài hạn.

Khách hàng trải nghiệm lái thử Dongfeng X9 tại sự kiện

Trang bị an toàn và tiện nghi, hỗ trợ vận hành đường dài

Bên cạnh khả năng vận hành, Dongfeng X9 được trang bị các hệ thống an toàn như EBS, (hệ thống phanh điện tử) giúp rút ngắn quãng đường phanh và tăng độ ổn định khi phanh gấp, ESC (hệ thống cân bằng điện tử), LDWS ( cảnh báo chệch làn đường), FCWS (cảnh báo va chạm phía trước), DMS Hệ thống giám sát tài xế theo dõi trạng thái lái xe, TPMS (hệ thống giám sát áp suất lốp) giúp kiểm soát tình trạng lốp theo thời gian thực và hệ thống camera toàn cảnh. Các trang bị này giúp nâng cao mức độ an toàn trong quá trình vận hành, giảm rủi ro và hạn chế những chi phí phát sinh do sự cố.

Không gian cabin rộng rãi với hai giường nằm, ghế treo khí nén và hệ thống điều khiển được bố trí khoa học nhằm giảm mệt mỏi cho tài xế trong những chuyến đi dài. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp duy trì hiệu suất làm việc và đảm bảo an toàn khi xe hoạt động liên tục.

Xe tải Dongfeng X3 4x2 thùng nhập khẩu cao cấp

Tại sự kiện, Dongfeng An Sương không chỉ giới thiệu mẫu xe đầu kéo Dongfeng X9 mà còn trưng bày các dòng xe đầu kéo Dongfeng X3 và X7 đã được khách hàng đón nhận sử dụng và đánh giá cao về chất lượng, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội 32L/100km đường hỗn hợp. Điểm nhấn đáng chú ý khác là mẫu xe tải Dongfeng X3 4x2 tổng tải trọng 16 tấn với thùng nhập khẩu chất lượng cao. Thùng xe ứng dụng thép cường độ cao DL700 (Perform 700) giúp tối ưu trọng lượng và tăng khả năng chịu lực. Quy trình sơn nhúng đồng bộ, kết hợp hàn robot theo dây chuyền hiện đại góp phần nâng cao độ bền, khả năng chống ăn mòn. Đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Cam kết của An Sương Group - Đơn vị đồng hành cùng doanh nghiệp vận tải

Không chỉ giới thiệu sản phẩm mới, sự kiện ra mắt Dongfeng X9 còn thể hiện rõ định hướng phát triển dài hạn của An Sương Group trong vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp vận tải. Theo đại diện doanh nghiệp, cung cấp phương tiện chỉ là một phần, giá trị cốt lõi nằm ở khả năng hỗ trợ vận hành và giảm thiểu rủi ro trong suốt quá trình khai thác.

Từ thực tế vận hành đội xe đường dài, An Sương Group triển khai chính sách "Xe nghỉ hàng chạy", theo đó khi xe bảo hành quá 48 giờ, khách hàng sẽ được hỗ trợ xe đầu kéo tương đương để đảm bảo tiến độ vận chuyển. Song song đó, chương trình cho mượn xe chở hàng cho phép khách hàng chạy thử hai chuyến thực tế nhằm đánh giá chi phí vận hành, hiệu quả khai thác và khả năng tiết kiệm nhiên liệu trước khi đầu tư.

Cùng với việc đầu tư hệ thống hậu mãi, đội ngũ kỹ thuật và mạng lưới hỗ trợ trên toàn quốc, An Sương Group tiếp tục khẳng định vai trò không chỉ là đơn vị phân phối, mà còn là đối tác chiến lược giúp doanh nghiệp vận tải tối ưu chi phí và phát triển bền vững trong dài hạn.

Mọi thông tin về xe đầu kéo Dongfeng X9 Yuchai thế hệ mới, vui lòng liên hệ 0909 039 481 hoặc truy cập https://www.dongfengansuong.vn để được hệ thống đại lý Dongfeng An Sương trên toàn quốc hỗ trợ tư vấn chuyên tâm.