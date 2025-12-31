VinFast làm điều chưa từng có: Xuất xưởng ô tô điện thứ 200.000 trong năm, công suất tương đương các Gigafactory trên thế giới

Ảnh: Vinfast

Ngày 31/12/2025, Tổ hợp Nhà máy Sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng đã xuất xưởng chiếc ô tô điện thứ 200.000 trong năm. Dữ liệu sản xuất cho thấy đây là kết quả của việc tối ưu hóa quy trình vận hành tại cơ sở Hải Phòng, bên cạnh sự đóng góp của các nhà máy vệ tinh mới đi vào hoạt động trong năm nay tại Hà Tĩnh, Ấn Độ và Indonesia.

Đáng chú ý, chiếc xe đánh dấu cột mốc thứ 200.000 là Limo Green. Mẫu MPV 7 chỗ chạy điện này đang là nhân tố chính thúc đẩy doanh số của hãng xe Việt trong quý IV. Thống kê thị trường tháng 11/2025 ghi nhận Limo Green đạt doanh số 9.642 chiếc, thiết lập mức bán ra cao nhất trong một tháng đối với một mẫu xe đơn lẻ trong lịch sử ngành ô tô Việt Nam.

Sự gia tăng đột biến về nhu cầu đối với dòng xe này được xem là nguyên nhân chính khiến dây chuyền sản xuất tại Hải Phòng phải hoạt động ở mức công suất tối đa trong tháng cuối năm.

Theo số liệu từ bộ phận sản xuất, chỉ tính riêng trong tháng 12, sản lượng đầu ra của nhà máy đạt gần 26.000 xe. Đỉnh điểm vào ngày 14/12/2025, nhà máy ghi nhận kỷ lục 1.062 xe xuất xưởng trong vòng 24 giờ. Với quy mô nhân sự hơn 18.000 người làm việc 3 ca và hệ thống 1.200 robot ABB (tự động hóa 90%), tốc độ sản xuất trung bình đạt gần 43 xe/giờ. Tỷ lệ này đưa hiệu suất vận hành của nhà máy Hải Phòng tiệm cận với mức công suất của các mô hình Gigafactory lớn trên thế giới hiện nay.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, VinFast đã bán ra tổng cộng 147.450 ô tô điện các loại. Con số này chưa bao gồm lượng xe xuất xưởng kỷ lục trong tháng 12. Việc duy trì sản lượng lớn không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu, trong bối cảnh hãng đang mở rộng mạng lưới sản xuất đa quốc gia.

Ông Trịnh Văn Ngân, Phó Tổng giám đốc Sản xuất VinFast toàn cầu nhận định:

“Cột mốc 200.000 ô tô điện xuất xưởng trong năm 2025 chỉ tính riêng tại nhà máy VinFast Hải Phòng là minh chứng cho trí tuệ, năng lực và sức lao động bền bỉ của hơn 18.000 cán bộ nhân viên đang làm việc tại nhà máy. Đây là dấu mốc quan trọng và vô cùng ý nghĩa, giúp chúng tôi tự tin hơn trên hành trình chinh phục những mục tiêu đầy thách thức phía trước, để chứng minh cho thế giới thấy chất lượng, đẳng cấp của thương hiệu ô tô Việt Nam nói riêng và con người Việt Nam nói chung. Với việc mở rộng mạng lưới sản xuất sang các thị trường trọng điểm là Ấn Độ và Indonesia, tôi tin tưởng rằng VinFast trong năm 2026 và các năm tiếp theo sẽ có những bước phát triển đột phá, nhanh hơn, mạnh hơn so với năm nay.”

Bên cạnh mảng ô tô, các dây chuyền sản xuất xe máy điện và xe buýt điện tại tổ hợp Hải Phòng cũng ghi nhận mức sản lượng cao nhất từ trước đến nay, phản ánh xu hướng dịch chuyển sang phương tiện năng lượng mới của thị trường trong nước năm 2025.