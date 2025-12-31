Thuê kho bãi Khánh Hòa: Cơ hội tối ưu chuỗi cung ứng tại Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN

Với lợi thế kết nối liên vùng, quỹ đất linh hoạt và hạ tầng đồng bộ, Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN mở ra cơ hội tối ưu chuỗi cung ứng và giảm chi phí vận hành dài hạn.

Khánh Hòa – thị trường kho bãi còn nhiều dư địa

Nằm trên trục kết nối giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, Khánh Hòa sở hữu lợi thế lớn trong việc phân phối hàng hóa nội vùng và liên vùng. Từ đây, hàng hóa có thể nhanh chóng tiếp cận các khu sản xuất, khu dân cư và thị trường tiêu thụ trong khu vực.

Nhà kho cho thuê VCN Diên Phú tại Khánh Hòa (Ảnh: VCN)

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn cung kho bãi đạt chuẩn trong các cụm công nghiệp Khánh Hòa vẫn còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm mặt bằng kho phù hợp, phải thuê kho nhỏ lẻ, phân tán hoặc đặt kho xa khu sản xuất, làm gia tăng chi phí vận hành và giảm hiệu quả chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu phát triển và thuê kho bãi quy mô, hạ tầng hoàn chỉnh, vị trí thuận lợi tại các cụm công nghiệp đang ngày càng rõ nét.

Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN – vị trí đặt kho bãi chiến lược

Trong bức tranh phát triển cụm công nghiệp Khánh Hòa, Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN được đánh giá là điểm đặt kho bãi phù hợp cho doanh nghiệp nhờ hội tụ nhiều yếu tố nền tảng. Sở hữu vị trí kết nối liên vùng khi nằm sát tuyến cao tốc Bắc – Nam, từ Diên Thọ VCN, hàng hóa có thể dễ dàng lưu thông về các cảng biển Khánh Hòa, sân bay quốc tế Cam Ranh, đồng thời kết nối nhanh với khu vực Tây Nguyên – thị trường có nhu cầu lớn về vật tư, hàng tiêu dùng và xuất khẩu nông sản.

Diên Thọ VCN – lợi thế vị trí cho kho bãi và phân phối hàng hóa. (Ảnh: VCN)

Khoảng cách hợp lý đến trung tâm Nha Trang, Khánh Hòa và các khu sản xuất lân cận cho phép doanh nghiệp vừa đảm bảo thuận tiện vận hành, vừa tối ưu chi phí thuê kho. Đây là lợi thế quan trọng đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm thuê kho bãi Khánh Hòa phục vụ hoạt động lưu trữ và phân phối nội địa.

Quỹ đất linh hoạt – đáp ứng đa dạng nhu cầu thuê kho

Một trong những điểm mạnh nổi bật của Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN là quỹ đất linh hoạt, phù hợp với nhiều mô hình kho bãi khác nhau. Doanh nghiệp có thể lựa chọn thuê đất để xây dựng kho theo nhu cầu riêng, từ kho lưu trữ nguyên vật liệu, kho thành phẩm đến kho trung chuyển phục vụ phân phối khu vực.

Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ giúp doanh nghiệp triển khai nhanh, vận hành ổn định, hạn chế phát sinh chi phí trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, khả năng mở rộng quy mô trong trung và dài hạn mang lại lợi thế lớn cho các doanh nghiệp có chiến lược phát triển bền vững tại Khánh Hòa.

Giảm chi phí vận hành – nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng

Việc thuê kho bãi tại cụm công nghiệp Khánh Hòa như Diên Thọ VCN mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Nhờ vị trí thuận lợi, doanh nghiệp có thể rút ngắn quãng đường trung chuyển, giảm chi phí vận chuyển và lưu kho. Đồng thời, việc đặt kho gần khu sản xuất và thị trường tiêu thụ giúp nâng cao tính chủ động trong quản lý hàng tồn kho và phân phối.

Đón đầu nhu cầu thuê kho bãi tại Khánh Hòa

Theo định hướng phát triển công nghiệp – thương mại của Khánh Hòa, nhu cầu kho bãi và hạ tầng hỗ trợ sản xuất sẽ tiếp tục gia tăng. Việc thuê kho bãi sớm tại các cụm công nghiệp được quy hoạch bài bản giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, đồng thời tạo lợi thế dài hạn về vận hành và phân phối.

Với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và quỹ đất linh hoạt, Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN đang khẳng định vai trò là điểm đến phù hợp cho doanh nghiệp có nhu cầu thuê kho bãi Khánh Hòa, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng khu vực.

