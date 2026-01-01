Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kết thúc 2025: Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo bằng tổng của 140 người còn lại

01-01-2026 - 07:01 AM | Doanh nghiệp

Ở vị trí số 1, Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với khối tài sản 761.700 tỷ đồng, tăng thêm 670.600 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng trưởng lên tới 736%.

Kết phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, tổng giá trị tài sản của 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm.

Ở vị trí số 1, Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với khối tài sản 761.700 tỷ đồng, tăng thêm 670.600 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng trưởng lên tới 736%.

Diễn biến này gắn chặt với sự bứt phá của cổ phiếu VIC, trong bối cảnh Vingroup tái cấu trúc danh mục, đẩy mạnh các trụ cột công nghiệp – công nghệ và bất động sản.

Đáng chú ý, nhóm lãnh đạo cấp cao của Vingroup đồng loạt ghi nhận mức tăng tài sản đột biến. Phạm Thu Hương - vợ ông Vượng xếp thứ 2 với 57.600 tỷ đồng, trong khi bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Hương đứng thứ 5 với 38.500 tỷ đồng.

Tài sản của Trần Đình Long – Chủ tịch Hòa Phát đạt 52.300 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Ông Long xếp ở vị trí thứ 3, trong khi tài sản năm 2024 đứng thứ 2.

Một điểm nhấn khác là tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air ở mức 47.300 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với đầu năm.

Tài sản của ông Vượng và bà Thảo bằng xấp xỉ tổng giá trị của 140 người còn lại.

Nhiều gương mặt quen thuộc tiếp tục góp mặt trong danh sách như ông Hồ Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang, ông Nguyễn Đức Tài hay nhóm lãnh đạo VPBank.

Ở chiều ngược lại, danh sách cũng ghi nhận trường hợp sụt giảm tài sản, tiêu biểu là Trương Gia Bình khi giá trị tài sản giảm khoảng 28% so với đầu năm.

