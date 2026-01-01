Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viglacera lên kế hoạch 2026: doanh thu đi ngang, lợi nhuận tăng nhẹ 4,4%

02-01-2026 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Viglacera lên kế hoạch 2026: doanh thu đi ngang, lợi nhuận tăng nhẹ 4,4%

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC) vừa thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tạm thời cho năm 2026.

Theo Nghị quyết số 367/TCT-HĐQT, Viglacera đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 1.820 tỷ đồng. Con số này nhích nhẹ 77 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 4,4% so với kế hoạch 1.743 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông giao cho năm 2025.

Ở chiều ngược lại, tổng doanh thu hợp nhất dự kiến được xây dựng thận trọng hơn ở mức 13.299 tỷ đồng, giảm 7,9% (tương ứng giảm 1.138 tỷ đồng) so với chỉ tiêu của năm trước.

Viglacera lên kế hoạch 2026: doanh thu đi ngang, lợi nhuận tăng nhẹ 4,4%- Ảnh 1.

Đối với Công ty Mẹ, các chỉ tiêu tài chính năm 2026 đều được đặt ở mức thấp hơn so với kế hoạch năm 2025. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ dự kiến lần lượt đạt 4.078 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng. So với kế hoạch năm cũ, các chỉ tiêu này tương ứng sụt giảm 26,9% về doanh thu và 15,7% về lợi nhuận.

Ban lãnh đạo Tổng công ty lưu ý đây là các chỉ tiêu tạm thời làm cơ sở điều hành và kế hoạch chính thức sẽ được trình cổ đông xem xét, thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sắp tới.

Về bối cảnh hoạt động, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần 9.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 956 tỷ đồng. Kết quả này được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng của mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, vật liệu xây dựng và sự đóng góp tích cực từ doanh thu tài chính.

Viglacera lên kế hoạch 2026: doanh thu đi ngang, lợi nhuận tăng nhẹ 4,4%- Ảnh 2.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2025, cổ phiếu VGC đóng cửa tại mức giá 41.850 đồng/cp, tăng 1,33 %, khối lượng giao địch gần 1 triệu cổ phiếu.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
VGC, viglacera

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2025: 3 trong 4 người có tài sản tăng bằng lần đến từ Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng bằng 140 người tiếp theo cộng lại

Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2025: 3 trong 4 người có tài sản tăng bằng lần đến từ Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng bằng 140 người tiếp theo cộng lại Nổi bật

Novaland hoàn tất phát hành 184 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn và trái chủ quốc tế

Novaland hoàn tất phát hành 184 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn và trái chủ quốc tế Nổi bật

Hai nhà máy điện gió gần 4.000 tỷ đồng ở Gia Lai vận hành sau nhiều năm gỡ vướng

Hai nhà máy điện gió gần 4.000 tỷ đồng ở Gia Lai vận hành sau nhiều năm gỡ vướng

20:43 , 01/01/2026
Petrosetco chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Petrosetco chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

18:30 , 01/01/2026
Sau khi "bắt tay" Vietnam Airlines tổ chức sự kiện hẹn hò, FPT tiếp tục se duyên cho nhân viên Viễn thông FPT và Phần mềm FPT

Sau khi "bắt tay" Vietnam Airlines tổ chức sự kiện hẹn hò, FPT tiếp tục se duyên cho nhân viên Viễn thông FPT và Phần mềm FPT

17:49 , 01/01/2026
Nhìn lại những thương vụ sang tay, đổi chủ 'đất vàng' năm 2025

Nhìn lại những thương vụ sang tay, đổi chủ 'đất vàng' năm 2025

15:56 , 01/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên