Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Petrosetco chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

01-01-2026 - 18:30 PM | Doanh nghiệp

Petrosetco chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Tổng công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco) chính thức công bố ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình gần 30 năm hình thành và phát triển của Tổng Công ty.

Trong suốt quá trình gần 3 thập kỷ vừa qua, Petrosetco luôn kiên định với sứ mệnh trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ đa ngành tại Việt Nam, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh Petrosetco chính thức chuyển đổi hình thái hoạt động, Tổng Công ty ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu mới với thông điệp "Diện mạo mới – Năng lượng mới" thể hiện tinh thần đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển dài hạn của Petrosetco trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.

Tổng công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí – Petrosetco

Petrosetco chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới- Ảnh 1.

Hệ thống nhận diện thương hiệu mới sẽ được Petrosetco triển khai đồng bộ trên toàn bộ kênh truyền thông, hệ thống văn phòng và cung ứng dịch vụ.

Quá trình chuyển đổi này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, chất lượng dịch vụ cũng như các cam kết đối với đối tác và khách hàng.

Petrosetco tiếp tục khẳng định mạnh mẽ cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, tối ưu hiệu quả hoạt động và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
petrosetco

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2025: 3 trong 4 người có tài sản tăng bằng lần đến từ Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng bằng 140 người tiếp theo cộng lại

Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2025: 3 trong 4 người có tài sản tăng bằng lần đến từ Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng bằng 140 người tiếp theo cộng lại Nổi bật

Novaland hoàn tất phát hành 184 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn và trái chủ quốc tế

Novaland hoàn tất phát hành 184 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn và trái chủ quốc tế Nổi bật

Sau khi "bắt tay" Vietnam Airlines tổ chức sự kiện hẹn hò, FPT tiếp tục se duyên cho nhân viên Viễn thông FPT và Phần mềm FPT

Sau khi "bắt tay" Vietnam Airlines tổ chức sự kiện hẹn hò, FPT tiếp tục se duyên cho nhân viên Viễn thông FPT và Phần mềm FPT

17:49 , 01/01/2026
Nhìn lại những thương vụ sang tay, đổi chủ 'đất vàng' năm 2025

Nhìn lại những thương vụ sang tay, đổi chủ 'đất vàng' năm 2025

15:56 , 01/01/2026
Vietnam Airlines cung cấp Internet trên máy bay sau giai đoạn thử nghiệm

Vietnam Airlines cung cấp Internet trên máy bay sau giai đoạn thử nghiệm

15:23 , 01/01/2026
Một công ty vàng bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hóa đơn

Một công ty vàng bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hóa đơn

14:56 , 01/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên