Petrosetco chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới

Trong suốt quá trình gần 3 thập kỷ vừa qua, Petrosetco luôn kiên định với sứ mệnh trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ đa ngành tại Việt Nam, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh Petrosetco chính thức chuyển đổi hình thái hoạt động, Tổng Công ty ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu mới với thông điệp "Diện mạo mới – Năng lượng mới" thể hiện tinh thần đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển dài hạn của Petrosetco trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.

Tổng công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí – Petrosetco

Hệ thống nhận diện thương hiệu mới sẽ được Petrosetco triển khai đồng bộ trên toàn bộ kênh truyền thông, hệ thống văn phòng và cung ứng dịch vụ.

Quá trình chuyển đổi này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, chất lượng dịch vụ cũng như các cam kết đối với đối tác và khách hàng.

Petrosetco tiếp tục khẳng định mạnh mẽ cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, tối ưu hiệu quả hoạt động và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.