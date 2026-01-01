Hai nhà máy điện gió gần 4.000 tỷ đồng ở Gia Lai vận hành sau nhiều năm gỡ vướng

Ngày 1/1, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xác nhận, sau khi tháo gỡ vướng mắc pháp lý kéo dài nhiều năm, Sở Công Thương tỉnh này đã cấp giấy phép hoạt động điện lực cho Nhà máy điện gió Phát triển Miền Núi của Công ty cổ phần điện gió Chư Prông Gia Lai và Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên của Công ty cổ phần Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cấp giấy phép hoạt động điện lực cho dự án điện gió của Công ty Cổ phần Điện gió Chư Prông Gia Lai (trụ sở ở số 18 đường Hùng Vương, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) được quản lý, vận hành Nhà máy điện gió Phát triển Miền Núi.

Dự án quy mô này có công suất 49,5 MW (15 tuabin x 3,3 MW), tổng vốn đầu tư 1.916 tỷ đồng, đặt tại các xã Bàu Cạn, Ia Tôr và Gào (đều thuộc tỉnh Gia Lai). Nhà máy đấu nối vào hệ thống điện quốc gia thông qua đường dây 110 kV từ trạm biến áp riêng kết nối Trạm biến áp Diên Hồng-Chư Sê. Giấy phép có hiệu lực đến cuối năm 2045.

Dự án điện gió của Công ty Cổ phần Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai.

Ngoài ra, Sở Công thương tỉnh Gia Lai cũng cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Cổ phần Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai (trụ sở ở số 18 đường Hùng Vương, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vận hành Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên, công suất 49,5 MW, tổng vốn đầu tư 1.917 tỷ đồng, đặt tại xã Bàu Cạn. Nhà máy này đấu nối qua thanh cái 110 kV của Trạm biến áp Nhà máy điện gió Phát triển Miền Núi. Cả hai dự án trên đều được cấp giấy phép với thời hạn đến cuối năm 2045, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở giấy phép hoạt động điện lực và hồ sơ pháp lý-kỹ thuật do các chủ đầu tư cung cấp, Công ty Mua bán điện (EPTC-Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã thống nhất thời điểm vận hành thương mại (COD) của cả 2 nhà máy. Quyết định này được đưa ra sau khi các chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Điện gió Chư Prông Gia Lai và Công ty Cổ phần Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai hoàn tất rà soát pháp lý, kỹ thuật và cam kết chịu trách nhiệm về việc các nhà máy đã đáp ứng đủ điều kiện vận hành thương mại theo hợp đồng.

Qua đó, EPTC chấp thuận thời điểm COD của Nhà máy điện gió Phát triển Miền Núi và Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên kể từ 8h ngày 22/12/2025. Việc thống nhất COD là cơ sở pháp lý quan trọng để hai dự án chính thức thực hiện hợp đồng mua bán điện (PPA) đã ký với EVN, đưa sản lượng điện thương mại lên lưới quốc gia.

Dự án điện gió tạo cảnh quan du lịch cho địa phương.

Ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn cho biết, trong thời gian qua, địa phương đã tích cực phối hợp để hoàn thiện các thủ tục đất đai, góp phần đưa dự án vào vận hành. Hai nhà máy đi vào hoạt động có ý nghĩa rất lớn. Đặc biệt, cả hai dự án đã tạo cảnh quan “cánh đồng điện gió” phục vụ du lịch, tạo công ăn việc làm và cải thiện công tác an sinh xã hội. Thời gian qua, thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, hai nhà máy đã có những đóng góp thiết thực như xây nhà tình nghĩa, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người dân và học sinh trên địa bàn.