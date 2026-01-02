Shark Phú dự báo "nóng" về bất động sản: Sẽ tiếp tục tăng trong 10 năm tới, những phân khúc tưởng chừng đã "chết" cũng sẽ có cơ hội

Ông Nguyễn Xuân Phú– Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse

Nền kinh tế đi lên kéo theo nhiều ngành nghề tăng trưởng

Mới đây, Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội (Hanoiba) tổ chức chương trình Cafe Sáng với chủ đề: Chiến lược nhân sự cho SME 2026.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Phú– Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse (còn gọi là Shark Phú) đã đưa ra dự báo về tình hình thị trường chứng khoán, bất động sản... trong năm 2026 và giai đoạn tới.

Shark Phú nhấn mạnh một số điểm chính. Thứ nhất, về cơ bản, nền kinh tế sẽ đi lên. Đây là một nhận định quan trọng. Những lĩnh vực liên quan đến sản xuất, xuất khẩu sẽ tăng trưởng tốt, kéo theo các ngành nghề phục vụ cho lĩnh vực này cũng tăng trưởng theo.

Thứ hai, các mô hình kinh doanh trên nền tảng số, bao gồm kinh doanh online hàng hóa, sản xuất nội dung, vui chơi giải trí, game… chắc chắn vẫn tiếp tục phát triển theo xu hướng.

Trong khi đó, các mô hình kinh doanh truyền thống sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Những lĩnh vực có khả năng phục hồi rõ nét là du lịch, nhưng tốc độ phục hồi sẽ không nhanh. Nguyên nhân theo ông Phú là do Việt Nam vẫn gặp khó khăn với nguồn khách Trung Quốc, trong khi nhóm này chiếm tới khoảng 45% thị phần. Bên cạnh đó, vấn đề visa vẫn còn vướng mắc, nên du lịch chưa thể có sự bùng nổ.

"Thực tế, nếu không có các rào cản này, du lịch năm tới đáng lẽ phải phát triển rất mạnh. Tuy nhiên, với bối cảnh hiện tại, du lịch sẽ phục hồi nhưng không thể bùng nổ như giai đoạn 2018–2019. Những lĩnh vực từng gặp khó khăn nặng nề trong đại dịch như dịch vụ ăn uống, du lịch… sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại. Đây là những nét cơ bản của bức tranh kinh tế", ông nhận định.

Về thị trường chứng khoán, theo ông, xét theo chu kỳ kinh tế, khi nền kinh tế hồi phục, thị trường cổ phiếu sẽ hồi phục đầu tiên. Đây là nguyên tắc, vì tài chính luôn chạy trước. Thời gian qua, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa tăng mạnh. Nhưng nếu nhìn vào đồ thị, những giai đoạn tích lũy kéo dài thường là tiền đề cho một bước đột phá.

"Tôi nhớ giai đoạn vàng ở mức 36 triệu đồng/lượng, khi được một ngân hàng mời nói chuyện, tôi đã khuyên mua vàng. Chỉ một tháng sau, giá vàng tăng vọt. Thị trường cổ phiếu hiện nay cũng có nét tương tự khi đã tích lũy trong thời gian rất dài. Thị trường cổ phiếu cực kỳ nhạy cảm với chính sách tiền tệ, đặc biệt là lượng tiền bơm ra và lãi suất. Theo chu trình, thị trường cổ phiếu sẽ đi trước, sau đó đến bất động sản, rồi lan sang hàng hóa. Chu trình này thường lặp lại khoảng 10 năm một lần", ông nhận định.

Những phân khúc bất động sản đã "chết" sẽ "hồi sinh"

Về thị trường bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM, theo ông Phú sẽ có những khác biệt lớn do tác động của chính sách, đặc biệt là việc siết nguồn cung. Điều này khiến giá nhà tăng gấp đôi, gấp ba chỉ trong 1–2 năm qua. Đây là hệ quả của chính sách, không hoàn toàn phản ánh quy luật thị trường, và rất khó dự báo. Do vậy doanh nghiệp làm bất động sản bắt buộc phải nghiên cứu kỹ chính sách.

Nhìn chung, ông Phú nhận định rằng bất động sản tại Việt Nam trong 10 năm tới vẫn có xu hướng tăng, bởi lượng tiền trong lưu thông sẽ tiếp tục tăng gấp 3–4 lần. Tuy nhiên, do đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước nắm quyền điều tiết cung, nên giá bất động sản không phản ánh hoàn toàn theo cơ chế thị trường mà phụ thuộc rất lớn vào chính sách.

"Những phân khúc bất động sản đã "chết" trong thời gian dài, như bất động sản nghỉ dưỡng, đều chịu thiệt hại nặng. Ví dụ, nhà tại Phú Quốc mua năm 2018 giá khoảng 25 tỷ đồng, nay chỉ còn khoảng 10 tỷ đồng. Khách sạn tại Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu kỹ, đây cũng có thể là một cơ hội trong giai đoạn tới", ông nói.

Ông Phú cho biết, trong một chu kỳ hồi phục, thông thường thị trường cổ phiếu sẽ hồi phục đầu tiên, sau đó đến bất động sản, rồi lan tỏa sang hàng hóa. Khi thị trường đạt đến trạng thái bão hòa, chu kỳ sẽ khép lại và quay về điểm xuất phát, thường lặp lại sau khoảng 10 năm.

"Do đó, ai làm bất động sản thật sự phải cực kỳ chú ý đến chính sách. Ở góc độ thị trường chung thì tôi nói như vậy, nhưng sẽ không đúng ở những địa phương hoặc những giai đoạn mà chính sách không theo thị trường, khi đó giá cũng sẽ không đi theo thị trường.

