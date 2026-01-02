Những doanh nghiệp đầu tiên báo lãi đậm năm 2025

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) là một trong những doanh nghiệp đầu tiên công bố kết quả kinh doanh ước đạt năm 2025 với doanh thu 142.298 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 4.541 tỷ đồng, vượt 442% kế hoạch năm và gấp hơn 6 lần so với mức 736 tỷ đồng của năm 2024.



Ngày 25/12/2025, BSR phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất được điều chỉnh tăng mạnh từ 837 tỷ đồng lên mức 3.013 tỷ đồng. Dù vậy, kết quả trên vẫn vượt xa kế hoạch.

Ngày 18/12/2025, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã PVD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng - Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.



Tại hội nghị, ban lãnh đạo PVD công bố kết quả kinh doanh năm 2025 đạt mức cao nhất trong 10 năm qua. Cụ thể, doanh thu ước đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt khoảng 1.100 tỷ đồng và 830 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 17% và 19% so với năm trước.

Hội nghị tổng kết công tác Đảng - Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 của PV Drilling diễn ra ngày 18/12/2025. Ảnh: PVD

Trong khi đó, Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas, mã GAS) công bố doanh thu hợp nhất ước đạt 134.000 tỷ đồng, bằng 181% kế hoạch, tăng trưởng 27% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỷ đồng, bằng 218% kế hoạch, tăng trưởng 10%. Đóng góp ngân sách Nhà nước đạt hơn 7.800 tỷ đồng, bằng 222% kế hoạch, tăng trưởng 11% so với năm trước.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 - định hướng năm 2026 của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET) diễn ra ngày 18/12/2025, ban lãnh đạo doanh nghiệp thông tin, doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 20.600 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm và tăng 8% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 402 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch và tăng 42% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 322 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch đề ra.

Ở nhóm bất động sản, Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã SGR) ước doanh thu đạt 337 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 159 tỷ đồng trong năm 2025. So với năm 2024, hai chỉ số này lần lượt tăng 123% và 101%.



Dù tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhưng Saigonres vẫn không hoàn thành kế hoạch cả năm đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Trong đó, doanh thu hợp nhất 1.025 tỷ đồng và lãi sau thuế 320 tỷ đồng, gấp 4 lần và 5,3 lần kết quả thực hiện năm 2024.

Ở nhóm dệt may, Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (mã HTG) cho biết, doanh thu năm 2025 ước đạt 5.537 tỷ đồng, lãi trước thuế hợp nhất ước đạt 400 tỷ đồng; lần lượt tăng 9% và 13% so với năm 2024. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi công bố báo cáo tài chính năm 2007.