Nữ đại gia kín tiếng đứng phía sau trường quốc tế liên cấp với học phí gần 1 tỷ đồng/năm tại Việt Nam

Trường quốc tế với học phí "khủng" gần 1 tỷ đồng/năm

Trường Quốc tế Anh (British International School - BIS) là một trong những cơ sở giáo dục quốc tế tại Việt Nam, thuộc hệ thống Nord Anglia Education.

Thành lập vào tháng 8/1997, BIS là một trong những trường quốc tế lâu đời nhất tại Việt Nam, thuộc hệ thống giáo dục Nord Anglia – mạng lưới hơn 80 trường trên toàn cầu với hơn 80.000 học sinh. Trường hiện có 3 cơ sở tại TP.HCM (Tiểu học Tú Xương Quận 3; Tiểu học & Trung học An Phú Quận 2) và 1 tại Hà Nội (Vinhomes Riverside, Long Biên).

BIS được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến để đảm bảo chất lượng giáo dục cho học sinh. Các lớp học và dãy phòng học chuyên dụng được trang bị công nghệ cao. Không gian trường được thiết kế đẹp mắt, phòng học rộng rãi, có đủ các khu vực chức năng cần thiết như: Hội trường, thư viện, cantin nhà giáo vụ, khu thể thao.

Cơ sở tại Hà Nội tọa lạc trong khuôn viên Vinhome Riverside Long Biên. Cơ sở này có rất nhiều phân khu để học sinh khám phá như: hồ bơi 25m trong nhà, thư viện, khu vực nghỉ ngơi và lớp học hiện đại.

Các bậc học được thiết kế khoa học: tiểu học (Primary) nuôi dưỡng trí tò mò và sáng tạo; trung học cơ sở (Key Stage 3, lớp 7-9) xây dựng nền tảng kiến thức rộng; và trung học phổ thông (Key Stage 4 với IGCSE và IBDP – Tú tài Quốc tế) cá nhân hóa để phát huy thế mạnh cá nhân.

Một trong những điểm thu hút lớn nhất của BIS là chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh từ cấp mẫu giáo (Early Years Foundation Stage - EYFS), giúp trẻ em làm quen với ngôn ngữ thứ hai một cách tự nhiên qua "học qua chơi".

Trường có hợp tác đa dạng với các chương trình quốc tế danh tiếng: Học viện Công nghệ MIT (Mỹ) cho STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học), Học viện Nghệ thuật Juilliard cho âm nhạc, khiêu vũ và kịch, cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho các dự án trách nhiệm xã hội.

Theo Website của trường, trong năm 2022, điểm trung bình trong kì thi IBDP của học sinh BIS là 35, vượt xa mức trung bình toàn cầu, với 61% học sinh được cấp Bằng Tú tài song ngữ, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới là 27%.

Học sinh BIS thường xuyên vào các đại học top thế giới như UCLA (Mỹ), King's College London (Anh), Toronto (Canada) hay Yonsei (Hàn Quốc).

Là một thành viên thuộc hệ thống giáo dục Nord Anglia, học phí trường quốc tế Anh – BIS tại Hà Nội và TP.HCM ở mức cao. Tại Hà Nội (năm học 2023-2024), mức phí dao động từ 243,8 triệu đồng (mẫu giáo nửa ngày) đến 932,8 triệu đồng/năm (THPT). Tại TP. HCM (2024-2025), con số cao hơn: từ 238,1 triệu đến 910,7 triệu đồng/năm, chưa kể phí bổ sung như xe đưa đón, bữa ăn hay chuyến dã ngoại.

Tổng chi phí cho một học sinh THPT có thể vượt 1 tỷ đồng/năm học, phản ánh cam kết "nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời" với giáo viên chất lượng và cơ sở vật chất hàng đầu.

BIS là "nơi gửi vàng" của nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam. Theo tổng hợp các nguồn tin, hàng loạt các đại gia Việt, người nổi tiếng lựa chọn ngôi trường này cho con cái học tập và phát triển như Subeo (Nguyễn Quốc Hưng, sinh 2010) con trai của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hoặc con gái của người mẫu Trương Ngọc Ánh.

Nữ đại gia kín tiếng đứng sau trường BIS﻿

Công Ty TNHH Trường Quốc Tế Dạy Bằng Tiếng Anh là tên pháp lý của chuỗi trường học danh tiếng The British International School (BIS) tại Việt Nam﻿ do bà Ngô Thu Thúy làm Chủ tịch HĐTV.

Công ty TNHH Trường Quốc tế dạy bằng Tiếng Anh theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 9/11/2016, có vốn điều lệ 72 tỷ đồng, trong đó, BIS LTD nắm 90% vốn và công ty TNHH Thiên Hương góp 10% vốn.

Công ty TNHH Thiên Hương thành lập năm 1997, do ông Nguyễn Đức Hinh - chồng bà Thúy làm Chủ tịch HĐTV và bà Thúy làm Tổng giám đốc.

Theo đăng ký kinh doanh thay đổi tháng 6/2022, ông Nguyễn Đức Hinh nắm 50% vốn điều lệ của ﻿Công ty TNHH Thiên Hương, bà Thúy nắm 49% còn lại 1% của bà Ngô Thu Thủy.

Bà Thúy là Chủ tịch HĐQT CTCP Âu Lạc - một đơn vị tư nhân lớn trong lĩnh vực vận tải biển, với đội tàu chủ yếu là tàu chở xăng dầu. ﻿

Trong những ngày cuối năm 2025, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Âu Lạc với mã cổ phiếu ALC. Gần 56,5 triệu cổ phiếu﻿ ALC sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn UpCOM từ ngày 15/1/2026 với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 22.400 đồng/cp.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù doanh thu giảm 18% so với cùng kỳ, đạt 957 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế Âu Lạc ghi nhận 191 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài Âu Lạc, ﻿bà Ngô Thu Thúy và gia đình còn đang kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác. Như trong lĩnh vực khu công nghiệp, vợ chồng bà Ngô Thu Thúy đầu tư vào khu công nghiệp trong nước đánh dấu bằng sự xuất hiện của pháp nhân CTCP Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN VN Group).

Theo giới thiệu trên website, KCN VN Group sở hữu quỹ đất gần 200 ha với nhiều KCN tại nhiều tỉnh thành như: KCN Phúc Điền - Hải Dương (18,7 ha), KCN Tân Hưng - Bắc Giang (35 ha), KCN An Phát - Hải Dương (8,92 ha), KCN Deep C - Hải Phòng (giai đoạn 1 10,6 ha, giai đoạn 2 12,6 ha), KCN Thuận Thành 3B - Bắc Ninh (24 ha),...

Trong lĩnh vực giáo dục, CTCP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương do vợ chồng nữ doanh nhân Ngô Thu Thuý thành lập tháng 1/2015, là Chủ đầu tư dự án Làng Giáo dục Quốc tế có vốn đầu tư 1.088 tỷ đồng, quy mô hơn 27ha tọa lạc tại phường Xuân Phương, (Hà Nội). Trong tháng 10, dự án đã được khởi công xây dựng giai đoạn 1.﻿

Gần đây, gia đình bà Ngô Thu Thúy lấn sân sang kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng. ﻿

Theo danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ mà ACB công bố ngày 29/4/2025, 2 người con của bà Thúy là bà Nguyễn Thiên Hương JENNY và ông Nguyễn Đức Hiếu JONNY lần lượt nắm hơn 63,2 triệu cổ phiếu và 51 triệu cổ phiếu ACB.

Tổng số cổ phiếu ACB do 2 cá nhân này và người có liên quan nắm giữ là hơn 174,76 triệu cổ phiếu﻿.